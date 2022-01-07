Üye Girişi
Pazarcılarda bu sefer yumruklar yerine alkışlar konuştu - Son Dakika

Pazarcılarda bu sefer yumruklar yerine alkışlar konuştu

07.01.2022 15:44
Pazarcılarda bu sefer yumruklar yerine alkışlar konuştu

10 Ocak 2018 tarihinde yumrukların havada uçuştuğu kongreyle hafızalara kazınan Manisa Meyve Sebze ve Umum Pazarcılar Odasının seçimli olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

10 Ocak 2018 tarihinde yumrukların havada uçuştuğu kongreyle hafızalara kazınan Manisa Meyve Sebze ve Umum Pazarcılar Odasının seçimli olağan genel kurulu gerçekleştirildi. 3 adayın yarıştığı kongrede bu sefer yumruklar yerine alkışlar konuştu. Pazarcılar Odasının üyeleri her 3 adayı da alkışlarla dinlerken, adayların birlikteliği karşısında üyeler de ayağa kalkarak alkışladı.

Manisa Meyve Sebze ve Umum Pazarcılar Odası seçimli olağan genel kurulu Manisa Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Seçimli genel kurulda 20 yıldır başkanlık yapan mevcut başkan Halim Şener, Destan Bulgay ve Aydın Akburak başkanlık için yarıştı. Divan Başkanlığına Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter, başkanvekilliğine Manisa Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Akgül seçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından okunan odanın faaliyet ve denetleme raporları oybirliği ile kabul edildi. Seçime geçilmeden önce başkan adayları sırasıyla birer konuşma yaparak üyelerden destek istedi. Divan Başkanı Hasan Geriter tüm Türkiye'nin gözünün bu kongrede olduğunu belirterek pazarcı esnafının göstermiş olduğu dik duruş ve birlik beraberliğinin bir ders verdiğini belirterek 3 başkan adayını kürsüye çağırıp salondaki üyelerin de ayakta alkışlamalarını istedi. 3 başkan adayı salon tarafından uzun bir süre ayakta alkışlandı.

Genel kurulun son maddesi olan seçim için ise 4 sandık kuruldu. Odanın 891 üyesi 4 sandıkta saat 17.00'ye kadar oylarını kullanacak. - MANİSA

Pazarcılarda bu sefer yumruklar yerine alkışlar konuştu
Pazarcılarda bu sefer yumruklar yerine alkışlar konuştu
Pazarcılarda bu sefer yumruklar yerine alkışlar konuştu
Pazarcılarda bu sefer yumruklar yerine alkışlar konuştu
Pazarcılarda bu sefer yumruklar yerine alkışlar konuştu
Pazarcılarda bu sefer yumruklar yerine alkışlar konuştu
Pazarcılarda bu sefer yumruklar yerine alkışlar konuştu
Pazarcılarda bu sefer yumruklar yerine alkışlar konuştu
Pazarcılarda bu sefer yumruklar yerine alkışlar konuştu
Pazarcılarda bu sefer yumruklar yerine alkışlar konuştu
Pazarcılarda bu sefer yumruklar yerine alkışlar konuştu
Pazarcılarda bu sefer yumruklar yerine alkışlar konuştu

YORUMLAR
500

Destan, Manisa, Aydın, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Pazarcılarda bu sefer yumruklar yerine alkışlar konuştu - Son Dakika


Kazakistan'da ortalık yangın yeri! Rusya ve ABD'den sonra Çin de işin içine girdi Kazakistan'da ortalık yangın yeri! Rusya ve ABD'den sonra Çin de işin içine girdi         
16:06
Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor         
15:56
Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi         
15:54
Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı         
15:28
Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri         
15:03
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan'daki protestolar sonrası olağanüstü toplantı kararı Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan'daki protestolar sonrası olağanüstü toplantı kararı         
14:24
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi         
13:20
Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi         
12:13
Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı         
11:20
MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi         
11:19
Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti         
10:44
Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş         
10:38
Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı         
10:01
Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu         
09:55
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı         
08:42

Son Dakika Haberleri
16:05 Kazakistan'da ortalık yangın yeri! Rusya ve ABD'den sonra Çin de işin içine girdi
15:57 Sokak köpeğine uzun hava okuduktan sonra öpmek isteyen adam hayatının şokunu yaşadı!
15:55 Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor
15:55 Çin'de ortalığı savaş alanına çeviren patlama! 20'den fazla kişi mahsur kaldı, kurtarma çalışmaları sürüyor
15:54 Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi
15:48 Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in halka sesleniş konuşmasını Rusça yapması ve Putin'e teşekkürü gündem yarattı
15:28 Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı
15:22 İstanbul ulaşımını ilgilendiren önemli karar!
15:15 İstanbul kıpkırmızı! HES uygulamasında yeşil bölgeler neredeyse hiç yok!
15:15 Hazal Kaya'ya 2. kez korona şoku
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 16:12:10. #1.11#
SON DAKİKA: Pazarcılarda bu sefer yumruklar yerine alkışlar konuştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement