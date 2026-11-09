Pazaryeri Belediye Meclisi 2019'dan beri mali kayıtları yazılı istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Pazaryeri Belediye Meclisi 2019'dan beri mali kayıtları yazılı istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pazaryeri Belediye Meclisi 2019\'dan beri mali kayıtları yazılı istedi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Pazaryeri Belediye Meclisi, 2024 Sayıştay raporu sonrası iddiaları görüştü; üyelerin 2019'dan itibaren mali kayıtları yazılı isteme talebi oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Zekiye Tekin, mali verilerin yazılı hazırlanıp meclis üyelerine sunulacağını söyledi.

Pazaryeri Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 2024 yılı Sayıştay raporunun ardından gündeme gelen iddialar hakkında açıklama yaparak, "Kahve dedikodularına ayıracak zamanımız yok" dedi.

Pazaryeri Belediyesinin 2024 yılı Sayıştay raporunun ardından gündeme gelen iddialar, belediye meclisinin kasım ayı toplantısına taşındı. Meclis üyelerinin 2019 yılından itibaren belediyenin mali kayıtlarının yazılı olarak verilmesi yönündeki talebi oy birliğiyle kabul edilirken, Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in toplantıda yaptığı, "Tek sevdamız Pazaryeri olarak çıktığımız bu yolda kahve dedikodularına ayıracak zamanımız yok. Belediyemizin mali açıdan herhangi bir zarara uğramaması ve kamu kaynaklarının doğru kullanılması amacıyla çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Amacımız, Pazaryeri Belediyesi'nin 2019 yılından beri herhangi bir zarara uğramasının önüne geçmek ve belediyemizin mali açıdan sıkıntı yaşamasını engellemektir. Unutulmamalıdır ki makamlar gelip geçicidir. Bizler hemşerilerimize hesap vermekle ve onlara hizmet etmekle yükümlüyüz. Bu hizmetleri gerçekleştirirken kamu kurumlarının kanunlara ve mevzuata uygun hareket etme zorunluluğunu esas alıyoruz. Bu kapsamda, meclis üyelerimizin bilgilendirilmesi amacıyla söz konusu mali konulara ilişkin gerekli açıklamaların ve mali verilerin yazılı olarak hazırlanmasını, meclis üyelerimize sunulmasını istiyoruz. Arkadaşlarımız gerekli çalışmayı tamamladıktan sonra konuyla ilgili yazılı cevabımızı vereceğiz" dedi.

Şalvar Gecesi ve etkinliklerin finansmanına da açıklık getirdi

Başkan Tekin, son dönemde konuşulan Şalvar Gecesi ve benzeri sosyal etkinliklerin finansmanına ilişkin de açıklama yaptı. Bu organizasyonların belediyeye sağlanan sponsor bağış ve destekleriyle gerçekleştirildiğini belirten Tekin, katkı sunan sponsorlara teşekkür ederek desteklerin şeffaf biçimde kamuoyuna duyurulduğunu ifade etti. Tekin, sponsorların katkılarının vatandaşlar tarafından da bilinmesi amacıyla etkinlik alanlarında bayraklarına yer verildiğini ve LED ekranlarda reklamlarının yayınlandığını söyledi. Resmi bayramlar ve devlet törenleri gibi organizasyonlarda ise mevzuatın belediyeye tanıdığı yetkiler çerçevesinde gerektiğinde belediye bütçesinden harcama yapılabildiğini kaydetti.

Kaynak: İHA
Zekiye TekinSayıştayPolitikaGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski cumhurbaşkanının malikanesine baskın Duvarın arkasında gizli kasa bulundu Eski cumhurbaşkanının malikanesine baskın! Duvarın arkasında gizli kasa bulundu
Gamze Özçelik’ten evlilik itirafı: Dil konusu beni çok zorluyor Gamze Özçelik'ten evlilik itirafı: Dil konusu beni çok zorluyor
İnanılmaz olay Ses 103 koyunu telef etti İnanılmaz olay! Ses 103 koyunu telef etti
Ne şakaları var ne de acımaları Geriden gelip kazandılar Ne şakaları var ne de acımaları! Geriden gelip kazandılar
Fatma Betül Sayan Kaya “Ev hanımıyım“ deyip aylık gelirini açıkladı Fatma Betül Sayan Kaya "Ev hanımıyım" deyip aylık gelirini açıkladı
Amedsporlu kadından olay sözler Galatasaraylı Kürtlere seslendi Amedsporlu kadından olay sözler! Galatasaraylı Kürtlere seslendi
11:04
Derbide ortalık karıştı Belediye başkanı sahaya atladı
Derbide ortalık karıştı! Belediye başkanı sahaya atladı
10:46
Galatasaray’ın zemini tartışılırken Çorum’dan gelen görüntü taraftarı isyan ettirdi
Galatasaray'ın zemini tartışılırken Çorum'dan gelen görüntü taraftarı isyan ettirdi
10:31
Sarıgül’ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
Sarıgül'ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
09:55
Fon soruşturmasında Muhammet Erişen ve Murat Yönaç tutuklandı
Fon soruşturmasında Muhammet Erişen ve Murat Yönaç tutuklandı
09:41
Şirket aracı kullananlar dikkat Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
Şirket aracı kullananlar dikkat! Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
09:37
13 yaşındaki Melek’in acı sonu Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
13 yaşındaki Melek'in acı sonu! Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 11:19:09. #.0.3#
SON DAKİKA: Pazaryeri Belediye Meclisi 2019'dan beri mali kayıtları yazılı istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android