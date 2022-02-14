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Peçete hırsızlarına karşı asma kilitli önlem - Son Dakika

Peçete hırsızlarına karşı asma kilitli önlem

14.02.2022 09:48
Peçete hırsızlarına karşı asma kilitli önlem

Eskişehir'de bir AVM tuvaletinde bulunan asma kilit takılı peçetelik, görenlerin dikkatini çekiyor.

Eskişehir'de bir AVM tuvaletinde bulunan asma kilit takılı peçetelik, görenlerin dikkatini çekiyor.

Eskişehir'de bir alışveriş merkezinin, peçete hırsızlığının önüne geçmek için oldukça büyük bir kilit kullanması, tuvaleti kullanan müşteriler tarafından garip karşılandı. Peçete fiyatlarının bir hayli yüksek olması, hırsızlığa karşı ciddi önlem alınmasında etkili oldu. Peçete için bile bu seviyede önlem alınması, hırsızlıkların oldukça arttığını bir kez daha gözler önüne serdi. - ESKİŞEHİR

Peçete hırsızlarına karşı asma kilitli önlem
Peçete hırsızlarına karşı asma kilitli önlem

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alışveriş, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Peçete hırsızlarına karşı asma kilitli önlem - Son Dakika


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