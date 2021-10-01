Üye Girişi
Pedallar sağlıklı yaşam için döndü - Son Dakika

Pedallar sağlıklı yaşam için döndü

01.10.2021 14:32
Pedallar sağlıklı yaşam için döndü, System.String[]

Zeytinburnu Belediyesi AKDEM tarafından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle, 60 yaş üstü vatandaşlara bisiklet turu düzenlendi.

Zeytinburnu Belediyesi AKDEM tarafından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle, 60 yaş üstü vatandaşlara bisiklet turu düzenlendi. Vatandaşlar uzun süren pandemi günlerinin stresini Zeytinburnu Sahili'nde bisiklet sürerek attı.

Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) yaşlıların yaşadığı olumsuz etkilerin en aza indirilmesi, fiziksel aktivitelerle hareketliliklerini arttırarak yaşam kalitelerinin yükseltilmesi amacıyla etkinlik düzenledi. 60 yaş üstü yaşlılar, 20 gönüllü gençle beraber Zeytinburnu Sahili'nde bisiklet turu yaparak keyifli dakikalar geçirdi. Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle yaşlılarla bir araya gelen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'da bisiklet turuna katıldı. Başkan Arısoy, yaşlılarla uzun süre muhabbet etti. Ardından canlı müzik eşliğinde doyasıya eğlendiler.

"Aktif ve sağlıklı yaşlanma onlar için kıymetlidir"

Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi sorumlusu Sultan Çekici, "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle bir aradayız. Zeytinburnu Belediye ve Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi olarak dezavantajlı gruplarımızla beraber yani yaşlı, tek başına yaşayan, evden çıkamayan, başkasının bakımına muhtaç olan kişilerle etkinlikler planlamaktayız. Bugünün anlam ve önemi üzerine burada bulunmaktayız. Yaşın ilerlemesiyle birlikte bedensel gerilemeler var. Hareketlerde olumsuzluklar ortaya çıkmaktadır. Amacımız yaşlılarımız eve bağımlı değil de toplumun sosyal hayatına kendilerini katarak aktiviteler de bulunarak desteklemek. Çünkü aktif ve sağlıklı yaşlanma onlar için kıymetlidir. Yaşlılık herkesin hayatında kaçınılması mümkün olmayan bir kesimdir. Bu yaşlılığı nasıl geçirdiğimiz önemlidir. Yaşlılarımızla bugün bisiklet turu yaparak onların hareketlerini hızlandırmaktır" dedi.

"Çocuklar gibi eğlendik"

Hayatı boyunca ilk defa bisiklete bindiğini anlatan 65 yaşındaki Hamiyet Kılıç, "Pandemi döneminde hep evdeydik. İlk defa hayatımda bisiklete bindim. Hiç kullanmadım. Memnun olduk, başkanımıza çok teşekkür ederiz. Çocuklar gibi eğlendik. Başkanımızla beraber sürdük. Önde oydu biz de arkasından devam ettik" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Pedallar sağlıklı yaşam için döndü
Pedallar sağlıklı yaşam için döndü
Pedallar sağlıklı yaşam için döndü
Pedallar sağlıklı yaşam için döndü
Pedallar sağlıklı yaşam için döndü
Pedallar sağlıklı yaşam için döndü
Pedallar sağlıklı yaşam için döndü

Zeytinburnu, Bisiklet, Pandemi, Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Pedallar sağlıklı yaşam için döndü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gündem olacak iddia: Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladı 14:32 Gündem olacak iddia: Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladı Fırlattığı bıçak isabet etmeyince, koşup yakalayarak sırtına sapladı! Filmleri aratmayan anlar kamerada 14:19 Fırlattığı bıçak isabet etmeyince, koşup yakalayarak sırtına sapladı! Filmleri aratmayan anlar kamerada Çağın vebası olarak bilinen kanser aşısının Faz 2 denemelerine başlandı 13:48 Çağın vebası olarak bilinen kanser aşısının Faz 2 denemelerine başlandı
Beşiktaş'ın sadece ödediği faizleri duyan Ajaxlı yöneticiler şaşkınlıklarını gizleyemedi 13:31 Beşiktaş'ın sadece ödediği faizleri duyan Ajaxlı yöneticiler şaşkınlıklarını gizleyemedi Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler 13:13 Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler Eşi ve 2 çocuğunu öldüren eski uzman çavuştan savunma: Sahipsiz kalmasınlar diye yaptım 12:43 Eşi ve 2 çocuğunu öldüren eski uzman çavuştan savunma: Sahipsiz kalmasınlar diye yaptım
''Seninle böyle şeyler yapmak isterim'' mesajıyla birlikte cinsel içerikli videolarını 260 kadına yolladı 12:31 ''Seninle böyle şeyler yapmak isterim'' mesajıyla birlikte cinsel içerikli videolarını 260 kadına yolladı Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı 12:17 Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı

Son Dakika Haberleri
14:32 Gündem olacak iddia: Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladı
14:31 1 senede 165 milyon TL para hareketliliği saptanan bahis çetesi çökertildi
14:24 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı için TBMM'de milletvekillerine sesleniyor
14:18 Fırlattığı bıçak isabet etmeyince, koşup yakalayarak sırtına sapladı! Filmleri aratmayan anlar kamerada
14:13 Mark Zuckerberg'in yeni planı WhatsApp, Facebook ve Instagram'ı birbirine bağlamak
13:55 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Yaşar Kemal Uğurlu'yu uyardı: Gözüm üstünde Yaşar Kemal Uğurlu
13:51 Haaland ve Sörloth, sakatlıkları sebebiyle Türkiye - Norveç maçında forma giyemeyecek
13:48 Çağın vebası olarak bilinen kanser aşısının Faz 2 denemelerine başlandı
13:30 Beşiktaş'ın sadece ödediği faizleri duyan Ajaxlı yöneticiler şaşkınlıklarını gizleyemedi
13:03 İstanbul'un havalimanları yeni yılın ilk çeyreğinde metrolarına kavuşacak
1 senede 165 milyon TL para hareketliliği saptanan bahis çetesi çökertildi 1 senede 165 milyon TL para hareketliliği saptanan bahis çetesi çökertildi         
14:32
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı için TBMM'de milletvekillerine sesleniyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı için TBMM'de milletvekillerine sesleniyor         
14:24
Mark Zuckerberg'in yeni planı WhatsApp, Facebook ve Instagram'ı birbirine bağlamak Mark Zuckerberg'in yeni planı WhatsApp, Facebook ve Instagram'ı birbirine bağlamak         
14:13
Venezuela, para biriminden altı sıfırı attı! Artık en yüksek para birimi 100 bolivar olacak Venezuela, para biriminden altı sıfırı attı! Artık en yüksek para birimi 100 bolivar olacak         
13:42
Kargo çalışanı evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Esrarengiz ölümün sebebi hırsızlıkmış Kargo çalışanı evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Esrarengiz ölümün sebebi hırsızlıkmış         
13:17
İdo Tatlıses ile evlenecek Yasemin Şefkatli, gelin hamamında dansöz oynattı İdo Tatlıses ile evlenecek Yasemin Şefkatli, gelin hamamında dansöz oynattı         
13:01
Kilis'te kaza! Otomobil ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı Kilis'te kaza! Otomobil ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı         
12:36
İnternetten aldığı jant, banyo musluğu olarak gelince soluğu savcılıkta aldı İnternetten aldığı jant, banyo musluğu olarak gelince soluğu savcılıkta aldı         
12:26
Simpsons dizisi, Birleşik Krallık'taki yakıt krizine 11 yıl önceki bölümde yer vermişler Simpsons dizisi, Birleşik Krallık'taki yakıt krizine 11 yıl önceki bölümde yer vermişler         
12:09
Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında evine çağırdı! Anlaştığı gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında evine çağırdı! Anlaştığı gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti         
11:11
Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap         
11:03
Canlı yayında Bahar Candan'dan şaşırtan sözler: Ben 7. boyuttayım, stüdyoda uzaylı var Canlı yayında Bahar Candan'dan şaşırtan sözler: Ben 7. boyuttayım, stüdyoda uzaylı var         
10:48
Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi         
10:04
Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti         
09:57
Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor         
09:48
Bakan Özer'den Bakan Özer'den "Öğretmeni sınıftan kovan" kaymakam için yorum yaptı: Esefle kınıyorum         
07:24
Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları         
23:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2021 14:38:13. #1.11#
SON DAKİKA: Pedallar sağlıklı yaşam için döndü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement