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Personelin örnek davranışı ödüllendirildi - Son Dakika

Personelin örnek davranışı ödüllendirildi

30.11.2021 15:12
Personelin örnek davranışı ödüllendirildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışan Ramiz Kayacan, görev yerinde çalışma esnasında bulduğu içinde para olan çantayı tutanakla polise teslim etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışan Ramiz Kayacan, görev yerinde çalışma esnasında bulduğu içinde para olan çantayı tutanakla polise teslim etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Palabıyık da örnek davranış gösteren Ramiz Kayacan'ı başkanlık makamında konuk ederek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına altınla ödüllendirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışan Ramiz Kayacan, Şehzadeler ilçesinde bulunan Ulupark'ta çalışma yaptığı sırada bir bankın üzerinde çanta olduğunu fark etti. Çantada para olduğunu gören Kayacan, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Parka gelen ekiplerle, polis merkezine giden Ramiz Kayacan, çantayı tutanak karşılığında polise teslim etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Palabıyık da bu örnek davranışa imza atan personeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamında konuk etti. Ziyarette Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş da yer aldı. Ramiz Kayacan'ın davranışı ile gururlandıklarını dile getiren Başkanvekili Palabıyık, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına altınla ödüllendirdi. Palabıyık, "Değerli çalışanımız Ramiz Kayacan'a hemşerilerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışan Ramiz Kayacan da içinde para olan çantayı polis ekiplerine teslim ederek insanlık vazifesini yerine getirdiğini belirterek, kendisini ödüllendiren Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. - MANİSA

Personelin örnek davranışı ödüllendirildi
Personelin örnek davranışı ödüllendirildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Cengiz Ergün, Manisa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Personelin örnek davranışı ödüllendirildi - Son Dakika


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