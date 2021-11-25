Üye Girişi
Pınarbaşı Belediyesi ile COD Enerjiden çiftçiye tam destek - Son Dakika

Pınarbaşı Belediyesi ile COD Enerjiden çiftçiye tam destek

25.11.2021 10:47
Pınarbaşı Belediyesi ile COD Enerjiden çiftçiye tam destek

Pınarbaşı Belediyesi, COD Enerji Üretim A,Ş.'nin desteği ile önemli bir hizmete daha imza attı.

Pınarbaşı Belediyesi, COD Enerji Üretim A,Ş.'nin desteği ile önemli bir hizmete daha imza attı. Belediye ve COD Enerji, kırsal kalkınmaya destek vermek ve toprak verimliliğini artırmak amacıyla sıvı gübre üretimine başladı. Toprağın ve ekinlerin ihtiyacı olan sıvı gübrenin bölge çiftçisine ücretsiz olarak dağıtıldığı, günlük 400 tona yakın gübrenin çiftçilere ulaştırıldığı ve maliyetinin ise 16 bin TL olduğu bildirildi.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, bölge çiftçisine verdiği desteğini sürdürüyor. Başkan Uzunluoğlu, çiftçilerin kullanımı için sıvı gübre tankı satın aldı. Başkan Uzunluoğlu, "Bölgede faaliyet gösteren COD Enerji Üretim A.Ş. ile işbirliği yaparak sıvı gübre üretimine başladık. Burada günlük 400 tona yakın sıvı gübre üretiliyor ve çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılıyor. Biz de belediye olarak geçtiğimiz gün çiftçilerimizin kullanımı için sıvı gübre tankı satın aldık. Bundan böyle isteyen çiftçilerimiz ücretsiz olarak kendilerine sunulan sıvı gübreyi bu tank sayesinde seri ve hızlı bir şekilde toprağına serebilecek" dedi. Başkan Uzunluoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Bölgemizdeki çiftliklerden çıkan ve katı fazda COD Enerji Üretim A.Ş tesisinde ayrıştırılan sıvı gübre, çiftçilerimizin tarlasına yeni almış olduğumuz sıvı gübre tankımız ile homojen şekilde serilecektir. Bu şekilde hem tarlaların ve toprağının organik yapısı zenginleşecek hem de içerisinde barındırdığı lifli yapı sayesinde toprağın su tutumu artacaktır. ayrıca yağan kar ile birlikte topraktaki ph dengesi de sağlanmış olacaktır. Bu işlem sonrasında önümüzdeki yıl çiftçilerimize rekolte olarak geri dönecektir."

COD Enerji Üretim A.Ş. Yöneticisi Cemil Demirel de konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamasında; "COD Enerji her gün ileri teknoloji ile üretmiş olduğu organik sıvı gübrenin tamamını Pınarbaşı Belediyesi ile birlikte ortak yürütülen proje kapsamında yörenin çiftçilerine bedelsiz olarak dağıtmaktadır. Dağıtılan sıvı gübre günlük ortalama 400 ton ve maliyeti ise yaklaşık 16 bin TL civarındadır. Yürütülen proje kapsamında yöre halkının suni gübre (Kimyasal N,P,K) kullanımının azaltımı ve toprak kalitesinin artırımı hedeflenmektedir. Proje sayesinde yöre halkının ilerleyen günlerde tüm gübre giderlerinin tesis tarafından sağlanan sıvı gübre ile karşılanması amaçlanmaktadır. Organik tarımın olmazsa olmazı olan organik gübrenin Pınarbaşı Belediyesi ve COD Enerji işbirliği ile uygulanması da her geçen gün artan gübre fiyatlarına karşı çiftçiye ciddi bir destek sağlamaktadır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Pınarbaşı Belediyesi ile COD Enerjiden çiftçiye tam destek
Pınarbaşı Belediyesi ile COD Enerjiden çiftçiye tam destek
Pınarbaşı Belediyesi ile COD Enerjiden çiftçiye tam destek
Pınarbaşı Belediyesi ile COD Enerjiden çiftçiye tam destek

Menduh Uzunluoğlu, Türk Lirası, Enerji, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Pınarbaşı Belediyesi ile COD Enerjiden çiftçiye tam destek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki maça eksiklerle çıkacak 10:38 Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki maça eksiklerle çıkacak Yunan gazetesi paylaştı! Türkiye'nin parasını ödediği F-35'leri ABD'den istemişler 10:32 Yunan gazetesi paylaştı! Türkiye'nin parasını ödediği F-35'leri ABD'den istemişler Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren adam: Katilce bir şekilde üzerime geldi 10:14 Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren adam: Katilce bir şekilde üzerime geldi
Merkez Bankası ile BAE Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı 09:27 Merkez Bankası ile BAE Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada 09:02 Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı! 07:58 Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen 07:26 Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla 17:23 Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla

Son Dakika Haberleri
10:38 Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!
10:38 Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki maça eksiklerle çıkacak
10:33 Teşkilat'ta Libya sahneleri! MİT ekibinin başına neler gelecek?
10:31 Yunan gazetesi paylaştı! Türkiye'nin parasını ödediği F-35'leri ABD'den istemişler
10:28 Manken Cansu Ateş'in üzerinde uyuşturucu madde bulundu
10:27 Artık kafeye gitmek de lüks! 1 bardak çayın fiyatı 1 litre benzinle yarışıyor
10:18 Squid Game'i Kuzey Kore'ye sokan öğrenci kurşuna dizilecek
10:14 Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren adam: Katilce bir şekilde üzerime geldi
10:13 Burun spreyi şeklindeki Covid aşısı piyasaya sürülüyor! Adı Sputnik M!
10:11 Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor
Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!         
10:39
Teşkilat'ta Libya sahneleri! MİT ekibinin başına neler gelecek? Teşkilat'ta Libya sahneleri! MİT ekibinin başına neler gelecek?         
10:33
Evinin balkonunda oturan yaşlı kadına kurşun yağdırdılar! Evinin balkonunda oturan yaşlı kadına kurşun yağdırdılar!         
10:20
Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor         
10:12
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı         
09:25
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım         
08:52
Ercan Turgut son yolculuğuna uğurlandı Ercan Turgut son yolculuğuna uğurlandı         
07:52
Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı         
19:40
Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor         
16:38
Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu! Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu!         
16:33
Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de         
16:32
Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı         
16:31
İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar! İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar!         
16:31
Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü         
16:30
Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi         
15:27
Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
15:22
İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı         
14:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 10:52:23. #1.11#
SON DAKİKA: Pınarbaşı Belediyesi ile COD Enerjiden çiftçiye tam destek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement