Pınarbaşı Belediyesi ile COD Enerjiden çiftçiye tam destek - Son Dakika

Pınarbaşı Belediyesi, COD Enerji Üretim A,Ş.'nin desteği ile önemli bir hizmete daha imza attı. Belediye ve COD Enerji, kırsal kalkınmaya destek vermek ve toprak verimliliğini artırmak amacıyla sıvı gübre üretimine başladı. Toprağın ve ekinlerin ihtiyacı olan sıvı gübrenin bölge çiftçisine ücretsiz olarak dağıtıldığı, günlük 400 tona yakın gübrenin çiftçilere ulaştırıldığı ve maliyetinin ise 16 bin TL olduğu bildirildi.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, bölge çiftçisine verdiği desteğini sürdürüyor. Başkan Uzunluoğlu, çiftçilerin kullanımı için sıvı gübre tankı satın aldı. Başkan Uzunluoğlu, "Bölgede faaliyet gösteren COD Enerji Üretim A.Ş. ile işbirliği yaparak sıvı gübre üretimine başladık. Burada günlük 400 tona yakın sıvı gübre üretiliyor ve çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılıyor. Biz de belediye olarak geçtiğimiz gün çiftçilerimizin kullanımı için sıvı gübre tankı satın aldık. Bundan böyle isteyen çiftçilerimiz ücretsiz olarak kendilerine sunulan sıvı gübreyi bu tank sayesinde seri ve hızlı bir şekilde toprağına serebilecek" dedi. Başkan Uzunluoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Bölgemizdeki çiftliklerden çıkan ve katı fazda COD Enerji Üretim A.Ş tesisinde ayrıştırılan sıvı gübre, çiftçilerimizin tarlasına yeni almış olduğumuz sıvı gübre tankımız ile homojen şekilde serilecektir. Bu şekilde hem tarlaların ve toprağının organik yapısı zenginleşecek hem de içerisinde barındırdığı lifli yapı sayesinde toprağın su tutumu artacaktır. ayrıca yağan kar ile birlikte topraktaki ph dengesi de sağlanmış olacaktır. Bu işlem sonrasında önümüzdeki yıl çiftçilerimize rekolte olarak geri dönecektir."

COD Enerji Üretim A.Ş. Yöneticisi Cemil Demirel de konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamasında; "COD Enerji her gün ileri teknoloji ile üretmiş olduğu organik sıvı gübrenin tamamını Pınarbaşı Belediyesi ile birlikte ortak yürütülen proje kapsamında yörenin çiftçilerine bedelsiz olarak dağıtmaktadır. Dağıtılan sıvı gübre günlük ortalama 400 ton ve maliyeti ise yaklaşık 16 bin TL civarındadır. Yürütülen proje kapsamında yöre halkının suni gübre (Kimyasal N,P,K) kullanımının azaltımı ve toprak kalitesinin artırımı hedeflenmektedir. Proje sayesinde yöre halkının ilerleyen günlerde tüm gübre giderlerinin tesis tarafından sağlanan sıvı gübre ile karşılanması amaçlanmaktadır. Organik tarımın olmazsa olmazı olan organik gübrenin Pınarbaşı Belediyesi ve COD Enerji işbirliği ile uygulanması da her geçen gün artan gübre fiyatlarına karşı çiftçiye ciddi bir destek sağlamaktadır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ