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Pitbull cinsi köpeklerinin yasaklanması için sokak sokak gezerek imza topluyor - Son Dakika

Pitbull cinsi köpeklerinin yasaklanması için sokak sokak gezerek imza topluyor

29.12.2021 15:27
Pitbull cinsi köpeklerinin yasaklanması için sokak sokak gezerek imza topluyor

Gaziantep'te yaşayan 43 yaşındaki Nuri Gülmüş, pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye'nin durumundan etkilendi ve pitbull gibi saldırgan hayvanların toplu yaşam alanlarında yasaklanması için imza kampanyası başlattı.

Gaziantep'te yaşayan 43 yaşındaki Nuri Gülmüş, pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye'nin durumundan etkilendi ve pitbull gibi saldırgan hayvanların toplu yaşam alanlarında yasaklanması için imza kampanyası başlattı.

Gaziantep'te pitbull cinsi iki köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in durumundan etkilenen bir vatandaş, pitbull gibi yırtıcı ve saldırgan hayvanların toplu yaşam alanlarında yasaklanması için imza kampanyası başlattı. Sokak sokak gezerek imza toplamaya çalışan Nuri Gülmüş, 10 bin imza toplayarak yetkili mercilere başvuruda bulunacak.

"Asiye'nin durumundan etkilendim"

Bir açıklama yapan Nuri Gülmüş, "Ben sade bir vatandaşım. Toplumumuzu ve milletimizi ilgilendiren konulara duyarlı bir vatandaşım. Bilindiği üzere Gaziantep'te son haftalarda yaşanan pitbull cinsi köpeklerinin saldırısı sonucu Asiye kızımız ağır yaralanmıştı. Bu olay beni derinden etkiledi. Bu durumla ilgili olarak Gaziantep Valiliğinden aldığım izinle birlikte yırtıcı hayvanların beslenmesinin yasaklanması için imza kampanyası başlattım. Ben tüm Türkiye genelinde pitbull cinsi köpekler gibi tüm yırtıcı hayvanların yasaklanmasını istiyorum" dedi.

"Vatandaşlar yırtıcı hayvanların beslenmesini istemiyor"

Çok kısa sürede 200 imza topladığını söyleyen Gülmüş, vatandaşların yırtıcı hayvanların beslenmesine tepki gösterdiğini ve yasaklanmasını istediğini belirterek, "Şu ana ana kadar yaklaşık 200 kadar imza topladım. İmza toplamaya yeni başladık. İnşallah bu sayıyı yükseltmeyi düşünüyoruz. Hedefim 10 bin imza toplamak. Vatandaşlarımızın hepsi bu konudan çok rahatsız, şu ana kadar henüz yasaklanmasın diyen bir kişi bile görmedim. Vatandaşlarımız, pitbull ve yırtıcı hayvanların beslenmesinin yasaklanmasını istiyoruz, diyorlar" ifadelerini kullandı.

"Asiye kızımıza geçmiş olsun"

Pitbull köpeklerinin saldırısına uğrayan Asiye Ateş'e şifa dileyen Gülmüş, "Minik Asiye kızımıza Cenab-ı Hak'tan şifalar diliyorum, ailesine sabırlar diliyorum. Çocuk tüp bebek tedavisi sonucu dünyaya gelmiş, 4 yaşındaki bir yavrumuz. Ben hiçbir canımızın bu şekilde bir köpek saldırısına uğrayarak böyle bir duruma maruz kalmasını içime sindiremiyorum. Bu yüzden bu tarz bir kampanya başlattık" diye konuştu. - GAZİANTEP

Pitbull cinsi köpeklerinin yasaklanması için sokak sokak gezerek imza topluyor
Pitbull cinsi köpeklerinin yasaklanması için sokak sokak gezerek imza topluyor
Pitbull cinsi köpeklerinin yasaklanması için sokak sokak gezerek imza topluyor
Pitbull cinsi köpeklerinin yasaklanması için sokak sokak gezerek imza topluyor

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Gaziantep, Pitbull, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Pitbull cinsi köpeklerinin yasaklanması için sokak sokak gezerek imza topluyor - Son Dakika


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