PKK'nın şehit ettiği oğlunun hatıralarını 28 yıldır saklıyor - Son Dakika
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PKK'nın şehit ettiği oğlunun hatıralarını 28 yıldır saklıyor

09.03.2022 11:56
PKK'nın şehit ettiği oğlunun hatıralarını 28 yıldır saklıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Akalın köyünde yaşayan Hüsna Onat (80), PKK terör örgütü tarafından şehit edilen oğlunun hatıralarını 28 yıldır sakladığı sandığı bir an olsun yanından hiç ayırmıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Akalın köyünde yaşayan Hüsna Onat (80), PKK terör örgütü tarafından şehit edilen oğlunun hatıralarını 28 yıldır sakladığı sandığı bir an olsun yanından hiç ayırmıyor.

1994 yılında Yüksekova'da çıkan bir çatışmada Naif Onat (56), PKK'lılar tarafından şehit edildi. O günden bugüne yaşanan o acının ardından Hüsna Nine, oğlundan kalan not defterini, cüzdanını, saatini, tıraş takımını, fotoğrafını ve Türk bayrağını sakladığı sandıkta 28 yıldır yanından ayırmıyor. Yaşadığı sürece sandığı yanında ayırmayacağını ifade eden Hüsna Nine, öldüğü zaman ise sandığın kendisiyle toprağa gömülmesini istedi. Oğlunun ölümünden sonra gözlerine ak düştüğünü ve eskisi gibi göremediğini söyleyen Hüsna Nine, "Bu sandıktan onun kokusunu alıyorum. Allah hiç kimseye evlat acısını vermesin. Benim canım oğlum Naif Onat çıkan bir çatışmada şehit düştü. Benim canımdan can gitti. Bu sandık onun hatıralarını barındırıyor. Ben 28 yıldır bu sandığı gözüm gibi saklıyorum. Ben yaşadığım sürece bu sandık benle olacak. Eğer ölürsem benle toprağa gömsünler. Acının tarifi yoktur. Ben bu acıyı her gün, her saat, her vakit hissediyorum. Ben onun eşini ve çocuğunu gördüğümde yine onu hissediyorum. Biliyorum o şimdi cennette. Bazen çocukları gelir, 'bize ver bu sandığı' diyorlar. Ben o sandığı kendimle toprağa götüreceğim. Onlar benim yaşama sebebim. Allah devletimize zeval vermesin. Allah devletimizden razı olsun. Bu devlet; Allah için savaşan ve Allah yolunda olan bir devlet. Allah hiçbir askerimizin, polisimizin ayaklarına taş değdirmesin inşallah" dedi.

"Babam bu vatan, bu topraklar için şehit oldu"

Yüksekova Sevgi Kardeşlik Dayanışma Derneği Başkanı Naim Onat ise "Ninem sürekli eve geldiğimizde bu sandığın içinde bulunan babamın eşyalarını çıkartarak acısını dindiriyor. Çünkü ninem 28 yıl önce oğlunu kaybetti. O acıyı atamıyor üzerinden. Bazen nineme babamın sandığını bize ver diyoruz ama hiçbir şekilde vermiyor. Ninem her gün ağlıyor. Ondaki evlat acısı, onun gözlerine yansıdı zaten. Şimdi eskisi gibi görmüyor. Babam bu vatan için ve bu toprak için şehit düştü. Bizler de onun yolunda olacağız. Biz de artık üzülüyoruz. Nenem beni de görünce ağlıyor. Beni de babama benzetiyor" ifadelerini kullandı.

28 yıl önce eşini şehit veren Kibar Onat da, "Bendeki acı zaten bitmez. Acı ama ben onun için yıkılmadım, bugüne kadar çocuklarıma baktım. Şükür onlar hepsi büyüdü, hepsi de babalarının yolunda gidiyorlar. Allah bu acıyı kimseye vermesin, unutması mümkün değil. Biz yaşadığımız sürece onun adını yaşatacağız" şeklinde konuştu. - HAKKARİ

PKK'nın şehit ettiği oğlunun hatıralarını 28 yıldır saklıyor
PKK'nın şehit ettiği oğlunun hatıralarını 28 yıldır saklıyor
PKK'nın şehit ettiği oğlunun hatıralarını 28 yıldır saklıyor
PKK'nın şehit ettiği oğlunun hatıralarını 28 yıldır saklıyor
PKK'nın şehit ettiği oğlunun hatıralarını 28 yıldır saklıyor
PKK'nın şehit ettiği oğlunun hatıralarını 28 yıldır saklıyor
PKK'nın şehit ettiği oğlunun hatıralarını 28 yıldır saklıyor
PKK'nın şehit ettiği oğlunun hatıralarını 28 yıldır saklıyor
PKK'nın şehit ettiği oğlunun hatıralarını 28 yıldır saklıyor
PKK'nın şehit ettiği oğlunun hatıralarını 28 yıldır saklıyor
PKK'nın şehit ettiği oğlunun hatıralarını 28 yıldır saklıyor
PKK'nın şehit ettiği oğlunun hatıralarını 28 yıldır saklıyor
PKK'nın şehit ettiği oğlunun hatıralarını 28 yıldır saklıyor
PKK'nın şehit ettiği oğlunun hatıralarını 28 yıldır saklıyor
PKK'nın şehit ettiği oğlunun hatıralarını 28 yıldır saklıyor
PKK'nın şehit ettiği oğlunun hatıralarını 28 yıldır saklıyor
PKK'nın şehit ettiği oğlunun hatıralarını 28 yıldır saklıyor
PKK'nın şehit ettiği oğlunun hatıralarını 28 yıldır saklıyor
PKK'nın şehit ettiği oğlunun hatıralarını 28 yıldır saklıyor
PKK'nın şehit ettiği oğlunun hatıralarını 28 yıldır saklıyor
PKK'nın şehit ettiği oğlunun hatıralarını 28 yıldır saklıyor
PKK'nın şehit ettiği oğlunun hatıralarını 28 yıldır saklıyor
PKK'nın şehit ettiği oğlunun hatıralarını 28 yıldır saklıyor
PKK'nın şehit ettiği oğlunun hatıralarını 28 yıldır saklıyor

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Yüksekova, Mevla, Şehit, PKK, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel PKK'nın şehit ettiği oğlunun hatıralarını 28 yıldır saklıyor - Son Dakika


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