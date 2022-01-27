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Polisten zorlu arazide nefes kesen çığ tatbikatı - Son Dakika

Polisten zorlu arazide nefes kesen çığ tatbikatı

27.01.2022 16:23
Polisten zorlu arazide nefes kesen çığ tatbikatı

Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü öncülüğünde polis arama kurtarma ve polis özel harekat ekiplerine verilen çığda farkındalık eğitiminin tatbikatı zorlu arazide nefes kesti.

Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü öncülüğünde polis arama kurtarma ve polis özel harekat ekiplerine verilen çığda farkındalık eğitiminin tatbikatı zorlu arazide nefes kesti.

Van'da muhtemel çığ facialarında can kayıplarının önlenmesi amacıyla emniyet teşkilatından görevli polislere de arama kurtarmada görev almaları için bir haftalık eğitim verildi. Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Merkezi'nde Van ve Erzurum'dan gelen 60 polis, zorlu arazide eğitimden geçti. Eğitimleri tamamlanan polisler bugün gerçeği aratmayan bir tatbikatta görev aldı.

Tatbikatta senaryo gereği, 4 avcının riskli alanda avlanırken çığa maruz kaldığı bilgisi üzerine, olay yerine kar motoru ve 112 Acil Servise ait kar paletli ambulansla, polis arama kurtarma ve polis özel harekat personeli sevk edildi. Ortaklaşa düzenlenen tatbikatta, alan belirleme ve güvenlik tedbirleri alındıktan sonra çığ altında kalan 4 avcının cesedi kısa sürede bulundu. Karlar altından çıkarılan cesetlerin bölgeden sevk edilmesiyle tatbikat başarıyla tamamlandı.

Tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, ekiplerin yaklaşık bir haftalık süredir çığda arama kurtarma eğitimi aldığını belirtti. Eğitimin sonunda bugün bir tatbikat gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Bilmez, "Bir taraftan AFAD ekiplerimiz geliştirilirken, bir taraftan da kurumlarımızın arama kurtarma ekiplerinin eğitilmesi hedef edinmektedir. Son birkaç yıldır ciddi eğitimler düzenlendi. Bugün de onlardan biri ve önümüzdeki hafta başka bir grup daha burada eğitim görecek" dedi.

"Bölgenin çığ bölgesi olduğunu bilmemiz lazım"

Yoğun kar yağışıyla birlikte bölgenin eğitimlere uygun hale geldiğini dile getiren Bilmez, "Hiçbir vatandaşımızın çığdan dolayı zarar görmesini istemiyoruz. Allah uzak eylesin. Bölgenin çığ bölgesi olduğunu bilmemiz lazım. Bu yüzden her zaman hazırlıklı olmamız lazım" diye konuştu.

Bölgenin çığ haritasının çıkarıldığını da anımsatan Bilmez, içinde bulunulan süreçte çığ risklerinin olduğunu ve bu yüzden her zaman tedbirli olunması gerektiğini kaydetti.

Tatbikatı, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Gevaş Kaymakamı Hamit Genç, Van İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali İhsan Körpeş, vali yardımcıları ve kurum amirleri izledi. - VAN

Polisten zorlu arazide nefes kesen çığ tatbikatı
Polisten zorlu arazide nefes kesen çığ tatbikatı
Polisten zorlu arazide nefes kesen çığ tatbikatı
Polisten zorlu arazide nefes kesen çığ tatbikatı
Polisten zorlu arazide nefes kesen çığ tatbikatı
Polisten zorlu arazide nefes kesen çığ tatbikatı
Polisten zorlu arazide nefes kesen çığ tatbikatı
Polisten zorlu arazide nefes kesen çığ tatbikatı
Polisten zorlu arazide nefes kesen çığ tatbikatı

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Arama Kurtarma, Polis, 112, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Polisten zorlu arazide nefes kesen çığ tatbikatı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polisten zorlu arazide nefes kesen çığ tatbikatı - Son Dakika
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