Polonya sınırında bekleyen Ukraynalıların ihtiyaçları karşılanıyor - Son Dakika
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Polonya sınırında bekleyen Ukraynalıların ihtiyaçları karşılanıyor

02.03.2022 16:48
Polonya sınırında bekleyen Ukraynalıların ihtiyaçları karşılanıyor

Rusya'nın saldırılarının ardından ülkelerini terk ederek Polonya sınırına gelen Ukraynalıların temel ihtiyaçları sınırdaki yetkililer tarafından karşılanıyor.

Rusya'nın saldırılarının ardından ülkelerini terk ederek Polonya sınırına gelen Ukraynalıların temel ihtiyaçları sınırdaki yetkililer tarafından karşılanıyor.

Rus saldırılarının ardından Ukraynalıların ülkelerinden ayrılışı devam ederken sınır noktalarında yoğunluk yaşanıyor. Sınırda zaman zaman yaşanan uzun bekleyişler için ise BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHR) harekete geçti. BM yetkilileri Ukrayna'dan ayrılanların taleplerini hızlı bir şekilde karşılamaya çalışıyor. Sınırda kurulan kabul noktalarında kaydı alınan ve ihtiyacı olan Ukraynalılara su, ayakkabı temin ediliyor. Bekleyenler için kurulan yataklarla Ukraynalıların ihtiyaçları hızla karşılanıyor. - VARŞOVA

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Birleşmiş Milletler, Polonya, Rusya, Rus, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Polonya sınırında bekleyen Ukraynalıların ihtiyaçları karşılanıyor - Son Dakika


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