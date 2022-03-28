Polonya'ya seyahatlerde aşı ve test zorunluluğu kaldırıldı - Son Dakika
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Polonya'ya seyahatlerde aşı ve test zorunluluğu kaldırıldı

28.03.2022 19:58
Polonya'ya seyahatlerde aşı ve test zorunluluğu kaldırıldı

Korona virüs tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin alınan kararlar kapsamında Polonya, ülkeye girişlerde istenen aşı kartı ve PCR testi ibraz etme zorunluluğunı kaldırdı.

Korona virüs tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin alınan kararlar kapsamında Polonya, ülkeye girişlerde istenen aşı kartı ve PCR testi ibraz etme zorunluluğunı kaldırdı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında ülkeye girişlerde uygulanan aşı ve PCR testi zorunluluğu uygulamasını kaldıran ülkelere Polonya da dahil oldu. Alınan kararla yolcular, aşı ve PCR testi ibraz etmeden bu ülkeye giriş yapabilecek. Konuya ilişkin Türk Hava Yolları (THY), Polonya'ya seyahat edecek yolcuları resmi sosyal medya hesabından paylaştığı duyuruyla bilgilendirerek, "Polonya'ya seyahat edecek olan yolcularımızın dikkatine; Polonya'da uygulanan Covid-19 tedbirleri sona ermiştir. Polonya'ya girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

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Koronavirüs, PCR Testi, Polonya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Polonya'ya seyahatlerde aşı ve test zorunluluğu kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polonya'ya seyahatlerde aşı ve test zorunluluğu kaldırıldı - Son Dakika
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