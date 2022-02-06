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Porsuk'ta yürüyen köpek ilginç görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Porsuk'ta yürüyen köpek ilginç görüntüler oluşturdu

06.02.2022 12:33
Porsuk'ta yürüyen köpek ilginç görüntüler oluşturdu

Eskişehir'de buz tutan Porsuk Çayı'nın üzerinde gezintiye çıkan sokak köpeği dikkat çekti.

Eskişehir'de buz tutan Porsuk Çayı'nın üzerinde gezintiye çıkan sokak köpeği dikkat çekti.

Eskişehir'de etkili olan dondurucu soğukların etkisiyle Porsuk Çayı'nın büyük bir kısmı buz tuttu. Yaklaşık 3 haftadır buz tabakasıyla kaplı olan çayın belirli yerlerine, "Buzda yürümek tehlikeli ve yasaklık" yazılı levhalar bırakıldı. Şehrin en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olan Kanlıkavak Parkı'ndan geçen Porsuk'taki ilginç görüntü ise dikkat çekti. Buzun üzerinde vakit geçiren bir sokak köpeği görenleri endişelendirdi. Buz tabakasının kalın olması nedeniyle herhangi bir sorun yaşanmazken, köpeğin buzun üzerindeki anları ise kameraya yansıdı. - ESKİŞEHİR

Porsuk'ta yürüyen köpek ilginç görüntüler oluşturdu
Porsuk'ta yürüyen köpek ilginç görüntüler oluşturdu
Porsuk'ta yürüyen köpek ilginç görüntüler oluşturdu
Porsuk'ta yürüyen köpek ilginç görüntüler oluşturdu

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Porsuk çayı, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Porsuk'ta yürüyen köpek ilginç görüntüler oluşturdu - Son Dakika


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