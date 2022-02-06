Porsuk'ta yürüyen köpek ilginç görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Eskişehir'de buz tutan Porsuk Çayı'nın üzerinde gezintiye çıkan sokak köpeği dikkat çekti.

Eskişehir'de etkili olan dondurucu soğukların etkisiyle Porsuk Çayı'nın büyük bir kısmı buz tuttu. Yaklaşık 3 haftadır buz tabakasıyla kaplı olan çayın belirli yerlerine, "Buzda yürümek tehlikeli ve yasaklık" yazılı levhalar bırakıldı. Şehrin en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olan Kanlıkavak Parkı'ndan geçen Porsuk'taki ilginç görüntü ise dikkat çekti. Buzun üzerinde vakit geçiren bir sokak köpeği görenleri endişelendirdi. Buz tabakasının kalın olması nedeniyle herhangi bir sorun yaşanmazken, köpeğin buzun üzerindeki anları ise kameraya yansıdı. - ESKİŞEHİR