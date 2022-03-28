Postacılar kıyasıya mücadele etti - Son Dakika
Üye Girişi

Postacılar kıyasıya mücadele etti

28.03.2022 12:46
Postacılar kıyasıya mücadele etti

Balkan ülkelerinde yapılması planlanan postacılar yürüyüş yarışmasına katılmak isteyen postacılar, Adıyaman'da birbiriyle kıyasıya mücadele etti.

Balkan ülkelerinde yapılması planlanan postacılar yürüyüş yarışmasına katılmak isteyen postacılar, Adıyaman'da birbiriyle kıyasıya mücadele etti.

PTT bünyesinde çalışan personeller arasında sosyal dayanışmayı sağlamak, sportmenlik ruhu kazandırmak üzere yapılan ve 50'ncisi düzenlenecek olan Balkan Postacı Yürüyüş Yarışmasına katılmak isteyen postacılar, bölge seçmeleri için mücadele etti.

Adıyaman, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Siirt, Şanlıurfa PTT Başmüdürlüklerinden oluşan 8. bölge seçmelerine 39 erkek, 7 kadın olmak üzere toplam 46 kişi katıldı. Karaali Atletizm Pistinde yapılan yarışmalara Adıyaman PTT Başmüdürü Halil Sancaktar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve yarışmacılar katıldı. - ADIYAMAN

Postacılar kıyasıya mücadele etti

YORUMLAR
500
Minibüs ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı Minibüs ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı Kütüphane Haftasında kitap okundu Kütüphane Haftasında kitap okundu

Adıyaman, PTT, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Postacılar kıyasıya mücadele etti - Son Dakika


Son Dakika
12:41 Mart ayı açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı! Asgari ücret vatandaşın gıda masraflarına bile yetmiyor
12:28 Kanun teklifi haftaya yasalaşacak! Muhtar maaşları asgari ücret seviyesine yükseltiliyor
12:24 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıkladı: Müzakereler bugün-yarın İstanbul'da tekrar başlayacak
12:21 Traktöre, köprü ve otoyollardan kaçak geçtin cezası gönderil! 11 çocuk annesi Ispartalı kadın ne yapacağını şaşırdı
11:59 İlk kez açıkladı! CZN Burak ve Cristiano Ronaldo ortak oluyor
11:57 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun kaybettiği askeri personel ve teknik araç sayısını açıkladı!
11:40 Adı Sevgi dizisi dün akşam ekranlara geldi! Elif öğretmenin tayini çıkıyor!
11:32 Teşkilat dizisi dün akşam sevenleriyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar
11:22 Yargı dizisinin son bölümünde ne oldu? Çınar kontrolünü iyice yitiriyor
11:09 Rusya lideri Putin'den işgal tehdidi! Yıllar önce 5 AB ülkesini de listeye yazmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 12:52:22. #1.11#
SON DAKİKA: Postacılar kıyasıya mücadele etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement