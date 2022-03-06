Prof. Dr. Nihat Natipoğlu programına Nusaybinliler büyük ilgi gösterdi - Son Dakika
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Prof. Dr. Nihat Natipoğlu programına Nusaybinliler büyük ilgi gösterdi

06.03.2022 18:44
Prof. Dr. Nihat Natipoğlu programına Nusaybinliler büyük ilgi gösterdi

Mardin'in Nusaybin Belediyesi tarafından organize edilen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu "Dosta Doğru" programına Nusaybinliler büyük ilgi gösterdi.

Mardin'in Nusaybin Belediyesi tarafından organize edilen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu "Dosta Doğru" programına Nusaybinliler büyük ilgi gösterdi.

Düğün salonunda yapılan program, Recep Arslan'ın ilahi konseriyle başladı. Daha sonra Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı tarafından yapılan selamla konuşmasında, "Bugün burada mertliğin, kardeşliğin ve hoşgörünün şehri Nusaybin'de sizlerle bir araya gelmek bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir" dedi. Bu tür organizasyonlara devam etmeyi planladıklarını kaydeden Kaymakam Kayabaşı, "Allah'ın izniyle Nusaybinli kardeşlerimize sınırsız bir şekilde hizmetlerimize devam edeceğiz. Bugün burada çok kıymetli Nihat Hatipoğlu hocamızı ağırlıyoruz. Yoğun katılımlarınızdan dolayı sizlere şükranlarımı sunuyorum. Bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen mesai arkadaşlarımıza, kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Bizlerin davetini kırmayarak Nusaybin'e gelen sayın hocamıza ve ekibine şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmalardan sonra Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kürsüye davet edildi. Nusaybinlilerin büyük ilgi gösterdiği programda konuşan Prof. Dr. Hatipoğlu, "Hz. Muhammed aleyhisselamın hayatı, İslamiyet'in yayılışı, Sahabelerin yaşantısı ve İslam'ın kadınlara verdiği değer" konusunda konferans verdi. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı program sonrası sahneye davet edilen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kayabaşı, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'a gül ve Nusaybin hatırası plaket verdi.

Program sonrası vatandaşlar, Hatipoğlu ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirmek için uzun kuyruklar oluştu. Programa Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, eşi Nigar Kayabaşı yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü V. Mevlüt Tüylü, Müftü Usame Anlağan, Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Şimşek, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsum Özmen, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Tarık Atlı ve İlçe Başkanı Uğur Kar katıldı. - MARDİN

Prof. Dr. Nihat Natipoğlu programına Nusaybinliler büyük ilgi gösterdi

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Kaynak: İHA

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