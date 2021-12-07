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Prof. Dr. Teoman Duralı hayatını kaybetti - Son Dakika

Prof. Dr. Teoman Duralı hayatını kaybetti

07.12.2021 09:27
Prof. Dr. Teoman Duralı hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Teoman Duralı, 74 yaşında hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Teoman Duralı, 74 yaşında hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi bilim adamı Prof. Dr. Teoman Duralı, hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören ve Kasım ayında 2 kez ameliyat olan 74 yaşındaki Duralı, İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti.

Duralı'nın, bugün Fatih Camii'nde ikindi vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Prof. Dr. Teoman Duralı hayatını kaybetti
Prof. Dr. Teoman Duralı hayatını kaybetti

Teoman Duralı, İstanbul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Prof. Dr. Teoman Duralı hayatını kaybetti - Son Dakika


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