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Proje çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika

Proje çalışmalarını yerinde inceledi

02.11.2021 14:32
Proje çalışmalarını yerinde inceledi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, şehirde yapımı devam eden 'Otogar, Ganita-Faroz ve Çömlekçi Kentsel Dönüşüm proje çalışmalarını yerinde inceledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, şehirde yapımı devam eden 'Otogar, Ganita-Faroz ve Çömlekçi Kentsel Dönüşüm proje çalışmalarını yerinde inceledi.

Otogar, Ganita-Faroz ve Çömlekçi Kentsel Dönüşüm projelerini yerinde inceleyen Başkan Zorluoğlu, ilgililerden detaylı bilgi aldı. Başkan Zorluoğlu'na incelemeleri sırasında TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, KENT A.Ş. Genel Müdürü Emre Gülsever, Başkan Danışmanları Emre Akgün, Mehmet Karaoğlu ve ilgili daire başkanları eşlik etti.

Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi alanında açıklamalarda bulunan Başkan Zorluoğlu, "Çok büyük bir kazanım olarak gördüğümüz bir proje. Esasında Trabzon'da konut anlamında dört başı mamur ilk dönüşüm projesi. Daha önce başka bazı dönüşümler yapıldı ama onlar vadi dönüşümleriydi. Daha çok rekreatif alanlar oluşturma dönüşümleriydi. Çömlekçi Mahallesi Trabzon'un çok kadim bir mahallesi. Buranın çok özel bir dokusu var. Yapılan yapılar, konutlar denizden gelen birbirinin rüzgarını engellemeyecek şekilde bir anlayışla yapılmıştı. Bu kadar ince düşünen bir ceddimiz var. Şimdi geldiğimiz noktada uzunca süreden beri bu dönüşüm Trabzon'da bekleniyordu ve 2010'dan itibaren burası halkın şehrin gündeminde olan bir konuydu. Son iki buçuk yılda burası gerçek anlamda hız kazandı. Bunda şehrin dinamiklerinin bu işe verdiği özel önemin de payı var. Bu manada sayın milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Gerçekten Ankara'dan bu işin hızlanması ve bu yapıların burada bir an önce oluşması için çok büyük bir çaba sarf ettiler. Elbette Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın özel ilgisi, hemşehrimiz, TOKİ Başkanımız Ömer Bey'in özel destekleri ile burası son iki buçuk yılda çok büyük bir ivme kazanarak bugün artık inşaatı yüzde 25 seviyesine gelen bir büyük projeye dönüşmüş oldu. Hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza hem de TOKİ Başkanımıza bir kere daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi olarak Çömlekçi Projesinin ortaklarından biri olduklarını belirten Başkan Zorluoğlu, "Biz hem vatandaşlarla pazarlıkları yapıyoruz, hak sahipleri ile görüşmeleri yönetiyoruz, gerekli zamanlarda kamulaştırma işlerini yapıyoruz, hem kamulaştırdığımız yerleri yıkıp proje uygulamasına hazır hale getiriyoruz. Tabi aynı zamanda burada çıkabilen bazı meseleleri de yerel yöneticiler olarak süratle çözme gayretindeyiz. 1. etabı yüzde 25 seviyesine geldi. Nasip olursa 2022'nin sonuna kadar burası tamamlanmış olacak ve burada cadde boyunca 19 ticari dükkan, kot farkı ile beraber iki kademe halinde toplamda 130 adet çeşitli büyüklüklerde evle bir büyük alan oluşuyor. Şehrin merkezinde bir yer olduğu için de bizim dokunuşlarımızla bir ilave yapıldı. O da yeni otopark alanları oluşturuldu. Buranın birçok anlamda işine yarayacak bir dokunuş oldu" ifadelerini kullandı.

57 milyon lira kamulaştırma parası ödendi

2'nci etapla ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Zorluoğlu, "2'nci etapta 5 hektarlık bir alan var. Biz bir taraftan buranın kamulaşma işlemlerini bitirdik, yıkımlarını tamamladık. Projesine destek verdik ve ihalesi yapıldı iş başladı ama diğer taraftan şehre daha yakın olan kısmında da çalışmalarımız süratle devam ediyor. 2'inci etapta da şu ana kadar 57 milyon lira kamulaştırma parası ödedik. Son bir ay içerisinde ve büyük oranda kamulaştırma meselesi çözüldü. Nasip olursa bu yıl sonuna kadar tamamını bitirmek istiyoruz. Kamulaştırmanın ve önümüzdeki yılbaşında da birkaç ay çerisinde buranın da hızlı bir şekilde kalan kısımlarının yıkımını gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda eski otel bölgesinin yıkımını gerçekleştirdik. Trabzon'da bir dönüm noktasıdır. Yıktığımız otellerin güney kısmında olan tanjantın hemen altında bulunan bölümlere sıra geldi. Oraların kamulaştırma işlemlerini de bir bölümü tamamlandı bir bölümünde mahkeme kararı bekliyoruz. Paralarının büyük kısmı ödendi. Bir sıkıntı kalmadı inşallah yılbaşına kadar kamulaştırmasını tamamlayacağız. Bir taraftan da 2'nci etabın projesini çalışıyoruz, TOKİ bir proje yürütüyor. O projeye biz de müdahil olacağız. Önümüzdeki günlerde Ankara'ya giderek 1'inci etapta olduğu gibi gideceğiz milletvekillerimiz de bu işin için de olacak. Orada şehrimize yakışır, şehrimizin ihtiyaçlarını karşılayacak ölçekte estetikte mimari anlayışta 2. Etap projeyi hayata geçireceğiz. 2'nci etabın önümüzdeki aylarda ihalesini gerçekleştireceğiz. Bir taraftan burası yükselirken bir taraftan da 2. etabın inşaatına başlanması lazım ki bir birini takip eden kısa zamanlar içerisinde bütünüyle tamamlansın. Şehre apayrı bir kıymet katacak yeni Çömlekçi oluşuyor. İnşallah hep birlikte buraların nasıl temelini atmışsak açılışını da gerçekleştiririz" şeklinde konuştu.

En çok heyecanlandıran proje

Ganita-Faroz projesiyle ilgili de bilgi veren Başkan Zorluoğlu, "Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu projeler içerisinde beni en çok heyecanlandıran çalışma Ganita- Faroz Projesi'dir. Büyükşehir Belediyesi olarak çok büyük projeler hayata geçiriyoruz. Ama Ganita-Faroz Projesi sosyal anlamda da hafızalarımız anlamında da anılarımızın biriktiği yerler anlamında da çok özel konumu olan bir alan. Ganita esasında çok eski yüz yıllardan beri Trabzon'da Güzelhisar ismiyle bilinen ve neredeyse herkesin bir anısının olduğu bir yaşam alanıydı. Uzunca bir süreden beri şehrin hafızasında çıkmış. Şimdi biz burayı yeniden şehrin kullanımına sunmak için çalışıyoruz. Hem bir taraftan eski görünümünü andıracak şekilde dizayn ediyoruz. Diğer taraftan her kesimin burada kendine bir şeyler bulacağı yaşam alanı oluşturmaya çalışıyoruz. Çalışmalarını yakından takip ettiğimiz bir projemiz. Burada bu tarihi Ganita koyu aynı şekilde muhafaza edilecek. Çalışma tamamlandığında buraya gerekli düzenleme yapılacak kumsal aynen ortaya çıkacak. Hiçbir ticari ünite yok. İnsanların gelip özgürce oturup Ganita'yı yaşayabilecekleri bir alan olarak düzenledik. Oturma alanları da var projesinde. Burası işin kalbi ama bu alan Faroz'a kadar 2.8 kilometre düzenlemeyi ihtiva ediyor. Devamında yine çok geniş sahil düzenlemeler, yeme içme mekanları, gençlere dönük önemli aktivasyon alanları, denize dik iskelelerle balık tutma imkanları olacak ve su alanında ışıklı su gösterisinin yapılacağı bir mekan oluşturuyoruz. Etrafını da amfi gibi dizayn edip yıl boyunca su oyunları etkinlikleri ile buraya gelen ziyaretçileri eğlendirecek çok sayıda dokunuş var. Faroz'a kadar ayrıca kesintisiz yürüyüş ve bisiklet yolu yapılıyor. Onla birlikte Beşirli'ye kadar devam edecek. Buradan kaykayına binen vatandaşımız maçı izleyip dönebilecek. Sahil projelerinde projelerimiz bir taraftan Yomra bir taraftan Akçaabat sahilde bütünleşik bir dahil düzenlemesi anlayışı. Önümüzdeki bahar aylarından bu projenin ilk etabını vatandaşımızın hizmetine açmayı planlıyoruz. Önümüzdeki yıl temmuz ayına kadar çalışmanın bütünüyle tamamlanması ve gelecek yıldan itibaren halkımızın burada farklı bir destinasyonda keyif almasını hedefliyoruz" dedi. - TRABZON

Proje çalışmalarını yerinde inceledi
Proje çalışmalarını yerinde inceledi
Proje çalışmalarını yerinde inceledi
Proje çalışmalarını yerinde inceledi
Proje çalışmalarını yerinde inceledi
Proje çalışmalarını yerinde inceledi

Murat Zorluoğlu, Kamulaştırma, geri dönüşüm, Trabzon, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Proje çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika


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