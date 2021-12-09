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Pursaklarlılar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki müze, cami ve kütüphaneyi ziyaret ediyor - Son Dakika

Pursaklarlılar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki müze, cami ve kütüphaneyi ziyaret ediyor

09.12.2021 12:01
Pursaklarlılar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki müze, cami ve kütüphaneyi ziyaret ediyor

Pursaklar Belediyesi, "15 Temmuz Demokrasi Müzesini, Millet Camii'ni ve Millet Kütüphanesi'ni Görmeyen Kalmasın" projesi kapsamında vatandaşlara Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni gezdirmeye devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi, "15 Temmuz Demokrasi Müzesini, Millet Camii'ni ve Millet Kütüphanesi'ni Görmeyen Kalmasın" projesi kapsamında vatandaşlara Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni gezdirmeye devam ediyor.

7'den 70'e tüm vatandaşlara yönelik kültürel geziler düzenleyen Pursaklar Belediyesi, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesini Görmeyen Kalmasın" projesi kapsamında gezilerine devam ediyor. Pursaklar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün kültür gezileri ilçe halkın yoğun ilgisini çekiyor. Vatandaşların rehber eşliğinde ücretsiz olarak faydalandığı gezide 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, Millet Camii ve Millet Kütüphanesi geziliyor.

"İlçe sakinlerimize milletin evini ziyaret etme imkanı sunuyoruz"

Belediye olarak ilçede yaşayan vatandaşları düzenledikleri kültür gezileri kapsamında ülkenin birçok yerine götürdüklerini belirten Başkan Ertuğrul Çetin, "Hemşehrilerimizin sosyal ve kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla çeşitli geziler düzenliyoruz. Bu geziler kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni, Millet Camii'ni ve Millet Kütüphanesi'ni Görmeyen Kalmasın projesi ile ilçe sakinlerimize milletin evini ziyaret etme imkanı sunuyoruz. İlerleyen zamanlarda farklı kültürel ve tarihi şehirlerimize gezilerimiz hız kesmeden devam edecek" dedi. - ANKARA

Pursaklarlılar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki müze, cami ve kütüphaneyi ziyaret ediyor
Pursaklarlılar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki müze, cami ve kütüphaneyi ziyaret ediyor
Pursaklarlılar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki müze, cami ve kütüphaneyi ziyaret ediyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Pursaklar Belediyesi, Millet Kütüphanesi, 15 Temmuz, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Pursaklarlılar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki müze, cami ve kütüphaneyi ziyaret ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pursaklarlılar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki müze, cami ve kütüphaneyi ziyaret ediyor - Son Dakika
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