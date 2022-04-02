Ramazan ayının gözdesi hurmalar tezgahları süslüyor - Son Dakika
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Ramazan ayının gözdesi hurmalar tezgahları süslüyor

02.04.2022 00:57
Ramazan ayının gözdesi hurmalar tezgahları süslüyor

Kahramanmaraş'ta Ramazan sofraların vazgeçilmezi hurmanın kilosu 30 ile 175 lira arasında değişiyor.

Kahramanmaraş'ta Ramazan sofraların vazgeçilmezi hurmanın kilosu 30 ile 175 lira arasında değişiyor.

11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesi ile birlikte tezgahlar çeşit çeşit hurmalarla doldu. Özellikle uzun süreli tok kalmayı sağlayan hurmanın fiyatı cinsine göre değişiyor.

İran hurması 30, Tunus hurması 40, Meşruk hurması 70, Kudüs hurması 120 ve Medine hurmasının kilosu 175 TL'den satılıyor.

Kahramanmaraşlı kuruyemişçi Kemal Alagöz, hurmaların içine fıstık, ceviz, badem koyarak farklı fiyatlardan sattıklarını belirtti.

Ramazanın gelmesiyle sofraların şenlendiğini ifade eden Alagöz, "Yaklaşık 15 çeşit ile hurmamız ile Kahramanmaraşlı vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. Bunun yanı sıra pekmezli sucuğumuz, çerez çeşidimiz, Kahramanmaraş'a ait tarhanamız, lokumlarımız mevcut. Kayısımız, üzümümüz ve hoşaflık malzememiz, her bütçeye uygun çeşit ve zenginlimiz var" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kahramanmaraş, Kudüs, Tunus, İran, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ramazan ayının gözdesi hurmalar tezgahları süslüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ramazan ayının gözdesi hurmalar tezgahları süslüyor - Son Dakika
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