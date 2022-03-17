Ramazan'da yetim, mazlum ve ihtiyaç sahiplerine destek eli - Son Dakika
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Ramazan'da yetim, mazlum ve ihtiyaç sahiplerine destek eli

17.03.2022 13:16
Ramazan'da yetim, mazlum ve ihtiyaç sahiplerine destek eli

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, manevi güzelliklerle dolu Ramazan ayı öncesinde ibadetin, iyiliğin ve yardımlaşmanın manasına erebilmek için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, manevi güzelliklerle dolu Ramazan ayı öncesinde ibadetin, iyiliğin ve yardımlaşmanın manasına erebilmek için tüm hazırlıklarını tamamladı. Ramazan ayında yetim, mazlum ve ihtiyaç sahipleri için kumanya paketleri dağıtılacak.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği tarafından Ramazan ayı öncesinde ibadetin, iyiliğin ve yardımlaşmanın manasına erebilmek amacıyla 'Ramazan Berekettir' sloganı ile başlatacağı yurt içinde ve yurt dışındaki yardım çalışmalarına yönelik hazırlıklar tamamlandı. Yedi Başak, yaptığı çalışmalarla Ramazan ayı boyunca gıda kolisi, iftariyelik, zekat, fitre, bayram harçlığı ve bayram kıyafeti gibi pek çok yardımı yetim, mazlum ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracak.

"300 TL'lik kumanya paketleri sofraları bereketlendirecek"

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan ve Ramazan ayına hazır olduklarını söyleyen Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut, "Takdir edersiniz ki yeryüzünde herkes aynı imkanlara sahip değil. Bazı insanlar refah ve varlık içinde yaşarken, bazı insanlar yokluk ve çaresizlikle mücadele ediyor. Ramazan herkese aynı gelmiyor. Evlerinde iftar ve sahurunu yapamayan, çocuklarına bayramlık alamayan mağdur aileler var. Ramazan ayının bereketli havasına girdiğimiz bu günlerde 'Ramazan Berekettir' teması ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu Ramazan'da da yüz binlerce kişi hayırseverlerin zekat ve fitre bağışlarından faydalanacak. Bu yıl fitre bedeli 40 TL olarak belirlendi. İhtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere 300 TL olarak belirlenen kumanya paketleri ailelerin sofralarını bereketlendirecek. Yurtdışında kurulacak gönül iftar sofraları ile ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına misafir oluyoruz. Bağışçılarımız yurt dışında hazırlanacak olan iftar sofralarına 50 TL katkıda bulunarak bir kişinin iftarlığını karşılayabilecek. Yedi Başak yetim ve ihtiyaç sahibi çocukları da unutmadı. Bayramlık kıyafetler, bayram harçlığı ve oyuncak gibi sürprizler yetim çocukları bekliyor. Hayırseverler, dünyanın dört bir yanında 200 TL'ye bir çocuğu giydirerek bayramlık ihtiyacını karşılayabilecekler. Bu manevi iklimin ülkemiz, mazlumlar ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Türk Lirası, Ramazan, Bayram, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ramazan'da yetim, mazlum ve ihtiyaç sahiplerine destek eli - Son Dakika


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