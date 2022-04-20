Ramazan davulcuları halkı hırsız ve dolandırıcılara karşı manilerle uyardı - Son Dakika
Üye Girişi

Ramazan davulcuları halkı hırsız ve dolandırıcılara karşı manilerle uyardı

20.04.2022 09:09
Ramazan davulcuları halkı hırsız ve dolandırıcılara karşı manilerle uyardı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Ramazan davulcuları, sahur vakti öncesi seslendirdikleri manilerle halkı uyarıp polislere destek oldu.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Ramazan davulcuları, sahur vakti öncesi seslendirdikleri manilerle halkı uyarıp polislere destek oldu. Sokakları dolaşan Ramazan davulcuları hırsızlar ve kendilerini polis, asker, savcı olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına karşı halkı uyardı.

Devriye görevindeki polislerle karşılaşınca hırsızlık ve telefon dolandırıcılığı olaylarına karşı kendilerinin de bir şeyler yapabileceklerini düşünüp halkı bilgilendirmeyi amaçlayan davulcu Cemil Solak ile klarnetçi İhsan Tosmak yıllardır söyledikleri manileri bu şekilde uyarladı.

Sahur vakti öncesi ilçenin dört bir yanını dolaşan ikili, "Bir gün seni biri ararsa, 'polisim, savcıyım, askerim' derse, zorla paranı isterse sakın verme" mesajı ve hırsızlık olaylarıyla ilgili uyarıları duyurdu.

Vatandaşların alkışlayıp bahşiş verdiği davulculara, Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de teşekkür etti. - AMASYA

Ramazan davulcuları halkı hırsız ve dolandırıcılara karşı manilerle uyardı
Ramazan davulcuları halkı hırsız ve dolandırıcılara karşı manilerle uyardı
Ramazan davulcuları halkı hırsız ve dolandırıcılara karşı manilerle uyardı
Ramazan davulcuları halkı hırsız ve dolandırıcılara karşı manilerle uyardı
Ramazan davulcuları halkı hırsız ve dolandırıcılara karşı manilerle uyardı
Ramazan davulcuları halkı hırsız ve dolandırıcılara karşı manilerle uyardı

YORUMLAR
500
Taksi şoförü Fransız kadın turistin kafasını kaputa vurup, yola fırlattı Taksi şoförü Fransız kadın turistin kafasını kaputa vurup, yola fırlattı Sivil ekiplerden park ücreti isteyince yakayı ele verdi Sivil ekiplerden park ücreti isteyince yakayı ele verdi Edirne'de polis ekipleri KADES bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi Edirne'de polis ekipleri KADES bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi

Gümüşhacıköy, Amasya, Asker, Polis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ramazan davulcuları halkı hırsız ve dolandırıcılara karşı manilerle uyardı - Son Dakika


Son Dakika
09:50 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde dün akşam neler oldu? Efe, Azra'nın gönlünü alabildi mi?
09:47 Gülşen'den Aleyna Tilki'ye destek: Daha ne desin bu kız
09:46 Bakan Soylu açıklama yaptı: Cezaevi aracının geçişi sırasında bir EYP uzaktan kumanda ile patlatıldı, failler aranıyor
09:45 Vedaları kısa sürdü! Premier Lig'e yükselen ilk takım netleşti
09:30 Bursa'da cezaevi aracında patlama! Vali açıklama yaptı: El yapımı patlayıcı olduğu düşünülüyor
09:27 Baba dizisinde dün akşam neler oldu? Emin ve Servet'in yüzleşmesinde neler yaşandı?
09:25 Destan yeni bölümüyle dün akşam ekranlara geldi! Akkız, Temur ile birlikte Kaya'nın peşine düşer
09:14 Masumlar Apartmanı dün akşam sevenleriyle buluştu! Naci ve Safiye yeni bir zorlukla karşı karşıya kalıyor!
09:10 İslam Memiş'in dolar tahmini piyasayı alt üst edecek: Temmuzda 20 TL'yi aşabilir
09:04 20 Nisan güncel döviz kuru: Dolar kaç lira? Euro kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 10:01:49. #1.11#
SON DAKİKA: Ramazan davulcuları halkı hırsız ve dolandırıcılara karşı manilerle uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement