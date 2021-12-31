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Rektör Karamustafa, Türk Dünyasında Birliktelikte Turizmin Rolünü Anlattı - Son Dakika

Rektör Karamustafa, Türk Dünyasında Birliktelikte Turizmin Rolünü Anlattı

31.12.2021 12:45
Rektör Karamustafa, Türk Dünyasında Birliktelikte Turizmin Rolünü Anlattı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi tarafından düzenlenen webinarda Türk Dünyasının birlikteliğinde önemli bir araç olarak turizmin işlev ve rolünü anlattı.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi tarafından düzenlenen webinarda Türk Dünyasının birlikteliğinde önemli bir araç olarak turizmin işlev ve rolünü anlattı.

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi tarafından düzenlenen turizm webinarına konuşmacı olarak katıldı. Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasin Boylu'nun açılış konuşmasının ardından 'Türk Dünyasında Birliktelik: Önemli Bir Araç Olarak Turizm' konulu webinarda Rektör Karamustafa, Türk Dünyasındaki mevcut birlikteliği güçlendirecek sanayi, ticaret, sağlık gibi birçok parametrenin bulunduğunu ve turizminde bu parametrelerin önemli bir bileşeni olduğunu kaydetti. Rektör Karamustafa, "Türk Dünyasında birliktelikte etkileşimin gücü son derece önemlidir. 2009 yılında kurulan Türk Devletleri Teşkilatı bu birlikteliğe büyük katkı sağlamaktadır. Türk Cumhuriyetleri arasında iktisadi, siyasi, sosyal ve kültürel ilişkilerin istenilen seviyeye taşınabilmesi için turizmin bir araç olarak değerlendirilebileceğinin farkında olmamız gerekir. Türk Dünyası ve turizm dediğimiz zaman yaklaşık dünyada 250-300 milyon nüfustan bahsedebiliriz. Türk Dili, dünyada en çok konuşulan diller arasında Çince, Hintçe, İspanyolca ve İngilizceden sonra beşinci sırada gelmektedir. Türk Cumhuriyetleri arasında turizm alanında işbirliklerini artıracak çalışmalara hız verebiliriz. Türkiye'nin turizmde 50 yılı aşkın bilgi birikimi ve tecrübesinden diğer Türk Cumhuriyetleri Devletlerinin de faydalanmasını sağlayabiliriz. Özetle dünya ekonomilerinde önemli bir katma değer sağlayan sektör olan ve bizim ülkemizde de 54 alt sektörde ekonomiye katkısı olan turizm sektörü, geniş yelpazede Türk Devletlerinin daha çok kalkınması ve Türk Dünyasındaki işbirliği için önemli bir araç olarak değerlendirilebilir" dedi.

Rektör Karamustafa konuşmasının ardından webinar katılımcısı akademisyen ve öğrencilerin sorularını cevaplandırdı. - KAYSERİ

Rektör Karamustafa, Türk Dünyasında Birliktelikte Turizmin Rolünü Anlattı
Rektör Karamustafa, Türk Dünyasında Birliktelikte Turizmin Rolünü Anlattı
Rektör Karamustafa, Türk Dünyasında Birliktelikte Turizmin Rolünü Anlattı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rektör Karamustafa, Türk Dünyasında Birliktelikte Turizmin Rolünü Anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rektör Karamustafa, Türk Dünyasında Birliktelikte Turizmin Rolünü Anlattı - Son Dakika
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