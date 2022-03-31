Reşadiye Camii mahyasına kavuşuyor - Son Dakika
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Reşadiye Camii mahyasına kavuşuyor

31.03.2022 14:30
Reşadiye Camii mahyasına kavuşuyor

Ramazan ayının önemli geleneklerinden biri olarak kabul edilen "mahya", Eskişehir Reşadiye Camii'nde "Emrolunduğu gibi dosdoğru ol" yazısıyla şehri süsleyecek.

Ramazan ayının önemli geleneklerinden biri olarak kabul edilen "mahya", Eskişehir Reşadiye Camii'nde "Emrolunduğu gibi dosdoğru ol" yazısıyla şehri süsleyecek.

Eskişehir'in merkez camilerinden biri olan Reşadiye Camii'de, Ramazan öncesi "mahya" hazırlıkları tamamlandı. Yaklaşık 322 led ampulden oluşan mahyanın bu yılki yazısı, Hüd Suresi 112. Ayeti Kerimesinde geçen "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" cümlesi oldu. Osmanlı'dan beri devam eden mahya geleneği, Ramazan ayı boyunca hem camide hem de şehirde güzel görüntüler oluşturuyor. Her yıl farklı temalarla hazırlanan mahyalar, vatandaşlara güzel mesajlar verilmesi açısından da önemli yer tutuyor.

"Mahya 322 led ampulden oluşuyor"

Hazırlanan mahya hakkında açıklamalarda bulunan Eskişehir Elektrikçiler Odası Başkanı Ahmet Namık Akdoğan, "Yaklaşık 15 yıldır Eskişehir Reşadiye Camii'ne o yılın Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenmiş temasıyla ilgili görseller hazırlıyoruz. Bu yıl da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ramazan teması, doğruluk üzerine. Bu itibarla biz de Peygamber Efendimizin 'Beni yaşlandıran bir ayet' dediği, Hüd suresinin 112. Ayeti Kerimesi olan 'Emrolunduğu gibi dosdoğru ol' cümlesini Reşadiye Camii'mizin iki minaresi arasına gerip Eskişehir halkımızın görseline sunacağız. Mahya 322 led ampulden oluşuyor. Aşağı yukarı iki minaremizin arası 25 metreye yakın. Bunu tam ortalayıp arasındaki 15 metre civarında olan kısmına gererek, ampulleri iplerden kaydırarak, yine yıllardır yaptığımız, daha önce de kandillerle yapılan, İstanbul minarelerinin kandillerle süslendiği bu mahyamızı, geleneğimizi sürdüreceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR

Reşadiye Camii mahyasına kavuşuyor
Reşadiye Camii mahyasına kavuşuyor
Reşadiye Camii mahyasına kavuşuyor
Reşadiye Camii mahyasına kavuşuyor

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Eskişehir, Ramazan, Mahya, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Reşadiye Camii mahyasına kavuşuyor - Son Dakika


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