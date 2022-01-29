Resmi Gazete ilan ücret tarifesinde değişiklik yapılmasına dair tarife Resmi Gazete'de - Son Dakika

Resmi Gazete ilan ücret tarifesinde değişiklik yapılamasına dair tarife Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre ilanların satır ücreti 25,50 Türk lirası olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından Resmi Gazete ilan ücret tarifesinde değişiklik yapılamasına dair tarife Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 22/12/2018 tarihli ve 30633 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Resmi İlan Ücret Tarifesinin 4'üncü maddesi şekilde değiştirildi. İlanların satır ücreti 25,50 Türk lirası olarak belirlendi. Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi. Tarife hükümlerini Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı yürüteceği ifade edildi. - ANKARA