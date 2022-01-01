Üye Girişi
Rıdvan Duran "İnşallah bir yasa ile birlikte internet medyası da şekillenecek" - Son Dakika

Rıdvan Duran "İnşallah bir yasa ile birlikte internet medyası da şekillenecek"

01.01.2022 14:10
Rıdvan Duran "İnşallah bir yasa ile birlikte internet medyası da şekillenecek"

Sakarya Düşünce ve Dayanışma Platformu'nun düzenlediği toplantıya katılan Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, "İnşallah bir yasa ile birlikte internet medyası da şekillenecek.

Sakarya Düşünce ve Dayanışma Platformu'nun düzenlediği toplantıya katılan Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, "İnşallah bir yasa ile birlikte internet medyası da şekillenecek. Böylelikle en azından herkesin sosyal medya anlamında kendi başına kurduğu ve bilgi kirliliğine yol açan medya unsurlarının da önüne geçilmiş olacak" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Orman Park Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya, BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran'ın yanı sıra Sakarya Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, Kocaeli Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş, Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Zeki Aydıntepe, Başkanvekili Müjdat Çetin, Müftü Hasan Başiş, Gençlik ve Spor Müdürü Arif Özsoy, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Engin Kahraman ve Platform Başkanı Hasan Demir ile üyeleri katıldı. Müftü Hasan Başiş'in yaptırdığı duanın ardından, BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, kendisinin Sakaryalı bir bürokrat olmaktan onur duyduğunu belirterek birçok Sakaryalı ismin üst düzey bürokrat ve sivil toplum kuruluşlarının başında olmasının memnuniyet verici olduğuna vurgu yaptı. Duran, gerçekleşen toplantıda Basın İlan Kurumu hakkında bilgilendirmelerde de bulundu.

"41 ilde olan teşkilatımızı tüm Türkiye'ye yaydık"

BİK'in 1961 yılında kanun ile kurulduğunu ve 50 yıldır yazılı basın olan gazetelere zorunlu verilmesi gereken ilanlara devlet desteği kapsamında aracılık eden kurum olduğunu ifade eden Duran, "2,5 yıl önce Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle atandığım genel müdürlük görevini yürütüyorum. Kurumumuz kanun nezdinde devlet ve milletin değerlerine uyumlu ve ahlaki kurallara özen gösteren gazetelere ilan dağıtımını sağlıyor. Kurumumuz da bu ilanlar üzerinden aldığı yüzde 15'lik komisyon ile kendi bütçesini oluşturuyor. Daha önce 41 ilde olan teşkilatımızı tüm Türkiye'ye yaydık. Artık tüm illerde BİK olarak yer aldık" dedi.

"İnşallah bir yasa ile birlikte internet medyası da şekillenecek"

İnternet medyası hakkında konuşan Rıdvan Duran, "Çağımızda teknoloji çok hızlı gelişiyor. Çağın gereği olarak ta yeni medya ortaya çıktı. Biz de bu kapsamda çalışma yapıyoruz. İnşallah bir yasa ile birlikte internet medyası da şekillenecek. Böylelikle en azından herkesin sosyal medya anlamında kendi başına kurduğu ve bilgi kirliliğine yol açan medya unsurlarının da önüne geçilmiş olacak. Yazılı basında mesela kurumumuzdan ilan alınabilmesi için bekleme süresi olan 36 ay boyunca yayınlanma zorunluluğunun yanında belirli kadro ve kıstaslar var. Bu nedenle internet medyasında da böyle bir düzenleme olabilir. Yasa çıktığında biz de kurum olarak üzerimize düşen ne varsa yaparız" diye konuştu.

"Birlik içinde mesleğimizin daha iyi yerlere gelmesi içinde mücadele veriyoruz"

Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Zeki Aydıntepe, Sakaryalı bir bürokratın böylesi önemli bir kurumun başında olmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, "BİK'in çalışmalarından son derece memnunuz. Birlik içinde mesleğimizin daha iyi yerlere gelmesi içinde mücadele veriyoruz. Şantaj, tehdit ve baskı unsurları ile gazetecilik yapmaya çalışanların da aramızda olmamasına özen gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

Platform Başkanı Hasan Demir ise Rıdvan Duran'ı bir Sakaryalı bürokrat olarak ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek, kurum hakkında bilgilendirmelerinden dolayı teşekkür etti. - SAKARYA

Rıdvan Duran İnşallah bir yasa ile birlikte internet medyası da şekillenecek
Rıdvan Duran İnşallah bir yasa ile birlikte internet medyası da şekillenecek
Rıdvan Duran İnşallah bir yasa ile birlikte internet medyası da şekillenecek

YORUMLAR
500

Basın İlan Kurumu, İnternet, Sakarya, Medya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rıdvan Duran 'İnşallah bir yasa ile birlikte internet medyası da şekillenecek' - Son Dakika


Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı         
13:50
MSB "Ansızın vurmaya devam" sözleriyle son operasyon görüntülerini yayınladı! 4 terörist böyle öldürüldü MSB "Ansızın vurmaya devam" sözleriyle son operasyon görüntülerini yayınladı! 4 terörist böyle öldürüldü         
12:08
Yeşilçam'ın Afrodit'i karşısındakiyle konuşup ona öpücük attı, sonrası bir hayli ilginç Yeşilçam'ın Afrodit'i karşısındakiyle konuşup ona öpücük attı, sonrası bir hayli ilginç         
11:12
Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri diye vatandaşa patates püresi yediriyorlar Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri diye vatandaşa patates püresi yediriyorlar         
09:59
Yılbaşı eğlencesinde çıkan silahlı kavga, 14 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı Yılbaşı eğlencesinde çıkan silahlı kavga, 14 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı         
09:35
Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 120 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 120 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu         
07:21
Kocaeli İl Emniyet Müdürü'nün yılbaşı anonsuna sızıp FETÖ propagandası yaptılar! Teşkilat şüphelinin peşine düştü Kocaeli İl Emniyet Müdürü'nün yılbaşı anonsuna sızıp FETÖ propagandası yaptılar! Teşkilat şüphelinin peşine düştü         
01:00
Genç kız hastane bahçesinde ölü bulundu! Sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti Genç kız hastane bahçesinde ölü bulundu! Sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti         
00:04
Aleyna Tilki'den olay itiraf: Justin Bieber bana yürüdü Aleyna Tilki'den olay itiraf: Justin Bieber bana yürüdü         
21:20
MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı         
19:13
Kılıdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cibilliyeti bozuk" sözlerine yanıt Kılıdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cibilliyeti bozuk" sözlerine yanıt         
17:09
İstanbul'da dev operasyon! 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi İstanbul'da dev operasyon! 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi         
16:03
Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı         
15:41
Yakutustan'da köpeklerin saldırısına uğrayan profesör feci şekilde can verdi! Ölmemek için direndiği anlar kamerada Yakutustan'da köpeklerin saldırısına uğrayan profesör feci şekilde can verdi! Ölmemek için direndiği anlar kamerada         
15:39
Şarkıcı Ceylan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı! Beyin kanaması geçirmişti Şarkıcı Ceylan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı! Beyin kanaması geçirmişti         
15:38
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500         
15:37
16 mesleğe belge zorunluluğu getirildi 16 mesleğe belge zorunluluğu getirildi         
15:13

Son Dakika Haberleri
13:49 Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı
13:16 Gaziantep'te sır cinayet! Yanan otomobilin bagajından ceset çıktı
13:13 Yılbaşı gecesi bir aile yok oldu! Geriye sadece birlikte çektirdikleri fotoğraflar kaldı
12:55 Taksimetreler güncellendi! İşte yeni zamlı tarifeler
12:42 Hesapları boşaltan bankacı Funda, 745 kez sorgulama yapınca yakalandı
12:38 Aşı olmak için beklemesi söylenince çok sinirlendi! Doktora saldırı anları kamerada
12:13 50 liralık bileklik alıp 1 milyon liralık alyans çaldılar! O anlar saniye saniye kamerada
12:08 MSB "Ansızın vurmaya devam" sözleriyle son operasyon görüntülerini yayınladı! 4 terörist böyle öldürüldü
12:07 Hindu tapınağında izdiham! 12 kişi hayatını kaybetti
12:06 İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2022 14:18:24. #1.11#
SON DAKİKA: Rıdvan Duran "İnşallah bir yasa ile birlikte internet medyası da şekillenecek" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement