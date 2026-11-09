Rize'de karda mahsur Tofaş'ı gençler 'canlı tampon' yöntemiyle itti - Son Dakika
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Rize'de karda mahsur Tofaş'ı gençler 'canlı tampon' yöntemiyle itti

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Rize\'de karda mahsur Tofaş\'ı gençler \'canlı tampon\' yöntemiyle itti
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Rize\'de karda mahsur Tofaş\'ı gençler \'canlı tampon\' yöntemiyle itti
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Rize Çamlıhemşin'de Ayder Yaylası yolunda karda mahsur kalan Tofaş'ı kurtarmak isteyen gençler, çekme halatı olmayınca araçların arasına bacaklarını uzatıp 'canlı tampon' olarak itti. İki gencin bacaklarıyla aktarılan güçle hareket eden araç, görenleri güldürdü.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası yolunda karda mahsur kalan Tofaş marka aracı kurtarmak isteyen gençler, çekme halatı olmayınca araçların arasına bacaklarını uzatıp adeta "canlı tampon" olarak aracı itti.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası yolunda kar ve buzlanma nedeniyle mahsur kalan bir Tofaş marka otomobil, olduğu yerde kaldı ve ilerleyemedi. Bunun üzerine yardım arayan gençler yoldan geçen bir kamyoneti durdurdu. Ancak çekme halatının bulunmaması ve araçların kaportalarının çarpışarak hasar görmesini engelleme isteği, Karadeniz fıkralarını aratmayan pratik bir çözüm doğurdu. Gruptaki gençlerden 22'si, öndeki Tofaş'ın açık bagajına oturup bacaklarını arkadaki arazi aracının ön tamponuna ve koruma demirine doğru uzattı. Arkadaki aracın gaz verip ilerlemesiyle oluşan itme gücü, doğrudan gencin bacakları üzerinden öndeki araca hidrolik bir baskı gibi aktarıldı. Bir başka genç ise bagajın hemen yanında durup hem araca destek verdi hem de oluşabilecek bir dengesizliği önlemeye çalıştı. Tofaş marka aracı hareket ettirebilmek için iki araç arasına 2 genci adeta "canlı tampon" olarak yerleştiren Rizeli gençler, görenleri hem güldürdü hem hayrete düşürdü.

Kaynak: İHA
Ayder YaylasıÇamlıhemşinOtomobilGüncelTofaşYerelRizeSon Dakika

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