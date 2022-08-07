Rize yerel haberleri: Rizeli Çay Üreticisi: " Sabredin, Sabredin… Nereye Kadar?" - Son Dakika
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Rize yerel haberleri: Rizeli Çay Üreticisi: " Sabredin, Sabredin… Nereye Kadar?"

07.08.2022 18:01

Edinilen Rize haberine göre CHP Rize İl Örgütü, çay bahçelerinde çiftçilerin sorunlarını dinledi. Çay üreticisi Mehmet Delihasan, “Sabredin, sabredin… Nereye kadar? Yok, ‘on ikinci ayda düzelecek’; yok, ‘martta düzelecek.’ Bu işi düzeltin. Bu millet size yetkiyi verdi” dedi.

GENÇAĞA KARAFAZLI

CHP Rize İl Örgütü, çay bahçelerinde çiftçilerin sorunlarını dinledi. Çay üreticisi Mehmet Delihasan, "Sabredin, sabredin… Nereye kadar? Yok, 'on ikinci ayda düzelecek'; yok, 'martta düzelecek.' Bu işi düzeltin. Bu millet size yetkiyi verdi" dedi.

CHP Rize il örgütü ve ilçe örgütleri; çay üreticilerinin sorunlarını dinledi. CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, Merkez İlçe Başkanı Necati Topaloğlu, Rize İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Ardal ile Gençlik Kolları Başkanı Muharrem Diler; Muradiye Beldesi'nde çay bahçelerini ziyaret etti.

CHP'li yöneticiler çay üreticilerine; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını getirdiklerini, üreticilerin sorunlarını yerinde tespit edip, bir rapor hazırlayıp Genel Merkeze sunacaklarını aktardı.

"AİLEMİN İÇİNDE SADECE AKP'YE OY VEREN BENİM AMA BUNDAN SONRA OY VERMEYECEĞİM"

Emekli polis memuru olduğunu söyleyen çay üreticisi Mehmet Delihasan, hayat pahalılığından yakındı. Delihasan, şunları söyledi:

"Bu çalışmalarınızdan dolayı yüzde yüz kazanırsınız. On ikinci aydan yedinci aya kadar dolar 7 liraydı; şimdi oldu 18 lira. Sabredin, sabredin nereye kadar? Ailemin içinde sadece AKP'ye oy veren benim ama, bundan sonra vermeyeceğim. On ikinci aydan yedinci aya kadar her şey aldı başını gitti. 200 TL ile pazara çıkıyordum şimdi 1000 TL yetmiyor bize. İki kişiyiz, hanımla ben. Sabredin diyorlar, yok on ikinci ayda düzelecek yok martta düzelecek. Bu işi düzeltin. Bu millet size yetkiyi verdi. Tüm merkez bankaları faizleri yükseltiyor enflasyonu düşürmeye çalışıyorlar bizimkiler sabit tutuyor. Bir de bunu deneyin. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, bizim de cumhurbaşkanımız ama yetki verdik sana da. Faizle nasıl uğraşacağını, enflasyonla nasıl uğraşacağını bize söyledin."

CHP Rize İl Başkanı Deniz ise şunları söyledi:

"Şimdi senin çay tarımını nasıl yapacağın belli değil mi? Gübreleyeceksin, budayacaksın, toplayacaksın bu standart. Ekonomide de enflasyonla nasıl mücadele edeceğin bellidir. Farklı yerlerde bunu yeni şeyler keşfetmene gerek yok. Sonuçta bunun bedelini kim ödüyor? Sen ödüyorsun, ben ödüyorum, hepimiz ödüyoruz. Birilerinin bir şeyler denemek arzusunun sonucunun bedelini biz ödüyoruz. Bugün doların yükselmesinin temel nedeni Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Bunu herkes biliyor. Bir konuşuyor dolar yükseliyor. Dış güçlerde aramaya gerek yok."

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Rizeli Çay Üreticisi: ' Sabredin, Sabredin… Nereye Kadar?' Rizeli Çay Üreticisi: ' Sabredin, Sabredin… Nereye Kadar?' CHP Lideri Kılıçdaroğlu iktidar olacaklarından emin: Seçime az kaldı, sabredin CHP Lideri Kılıçdaroğlu iktidar olacaklarından emin: Seçime az kaldı, sabredin
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu, Rize, Çay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rize yerel haberleri: Rizeli Çay Üreticisi: ' Sabredin, Sabredin… Nereye Kadar?' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize yerel haberleri: Rizeli Çay Üreticisi: " Sabredin, Sabredin… Nereye Kadar?" - Son Dakika
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