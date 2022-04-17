Rizeli ahşap ustasının hayali - Son Dakika
Üye Girişi

Rizeli ahşap ustasının hayali

17.04.2022 10:04
Rizeli ahşap ustasının hayali

Rizeli ahşap ustası Şahin Çolak, akrep ve örümcekten yola çıkarak yaptığı minyatür at arabasının insanların kullanabilmesi için metalden olanını yapmayı hedefliyor.

Rizeli ahşap ustası Şahin Çolak, akrep ve örümcekten yola çıkarak yaptığı minyatür at arabasının insanların kullanabilmesi için metalden olanını yapmayı hedefliyor.

Ahşap ustası Şahin Çolak (64), ürettikleri ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Daha önce pikniğe gittiği arkadaşının kendisinin bardağına daha fazla içecek doldurduğunu fark edince ahşaptan 'Adalet Kupası' ismini verdiği ilginç bir bardak üreten Çolak bu kez örümcek ve akrebin yürüğünden yola çıkarak ahşaptan oyuncak bir at arabası üretti.

Ürettiği minyatürün ilerleyen zamanlarda insanların kullanabilecekleri büyüklükte olanını üreteceğini ifade eden Çolak, üretimde sınır tanımasa da mesleği olan ahşap ustalığının unutulmaya yüz tuttuğunu görünce üzüldüğünün de altını çiziyor.

Kendisine ait hobi atölyesinde ahşap üzerine hediyelik süs eşyaları üretimi ile adından söz ettiren ahşap ustası Şahin Çolak herhangi bir üniversite eğitimi almadığını ve doğanın güzelliklerinden yola çıkarak ürünler ortaya koyduğunu söyledi. Çolak "Ben mekatroniğin ders niteliğinde olanını bilmiyorum. Ben bu robotları deneme yanılma yöntemiyle, örümcek ve akrepten yola çıkarak yaptım. Şu anda yaptığım ölçümler bunun sadece formülünü, şifresini, yürüyüşünü ve yapımını öğrenmek içindi. Ben bu robotun ortam elverişli olduğu zaman ahşaptan olanını değil de metalden olanını yapacağım" dedi.

İlk olarak ahşaptan minyatürünü yaptığı at arabasını metalden yapacağı zaman insan kuvveti ile yürüyebilmesi için pedallar koyacağını da sözlerine ekleyen Çolak "Metalden yapacağımı bisiklet pedalından yapacağım ama ileride motosiklet motorundan güç verebilirim. Ben mekatroniğe merak sardım. Bunlar şuan da üniversitelerde veya günümüzün konusu olan robot sistemlerinde kullanılıyor. Çevremde meraklı gençler var. Drone projesi yapan gençler var. Onlarda benim atölyemi AR-GE çalışmalarında kullanıyor. Onlardan da esinleniyorum. Elektronikten pek anlamam ama mekatronikten anlarım" şeklinde konuştu.

"Z kuşağı meraklı değil ama sanat sanattır"

Ahşap ustalığını gelecek nesillere taşıyabilmek için uğraştığını ancak meslek için bir talep olmadığını da hatırlatan Çolak "Bu mesleği öğrenmek için hiçbir istek yok. Gençlerimiz para olan işlere bakıyorlar. Z kuşağı nasıl bir şey bilmiyorum ama bildiğim şeyler bunlardır. Z kuşağı bu mesleklere meraklı değil ama sanat her zaman sanattır. Unutulmaya yüz tutmuş bir sanattır bunlar. Bizler yapmayınca bunu kimse yapmaz" ifadelerini kullandı. - RİZE

YORUMLAR
500
Son dakika... Senegal'de normal doğuma zorlanan kadının ölümü tartışma yarattı Son dakika... Senegal'de normal doğuma zorlanan kadının ölümü tartışma yarattı Siirt Adalet Sen üyeleri iftarda bir araya geldi Siirt Adalet Sen üyeleri iftarda bir araya geldi

Şahin Çolak, Adalet, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rizeli ahşap ustasının hayali - Son Dakika


Son Dakika
09:54 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı'nda yarış durdu
09:47 Nihat Hatipoğlu'na ''photoshop yapan kadınlar'' sorusu soruldu! Verdiği yanıt, canlı yayına damga vurdu
09:19 Ukrayna'nın esir aldığı Medvedçuk'un eşi bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
09:17 Rusya'nın ele geçirip bıraktığı köyde kimyasal silah kalıntıları bulunduğu öne sürüldü
09:15 Ebru Polat sevgilisinin ayaklarını yıkayıp itiraf etti: Kim demiş ayıp diye, ben yıkarım
09:13 Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle İstanbul'da birçok ilçede yollar trafiğe kapatıldı
09:11 Meteoroloji uyardı! Trakya ve Marmara için yağış geliyor
00:58 Yaşadığı sakatlık nedeniyle gözyaşları içinde karşılaşmayı terk etmişti! Pelkas'ın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
00:33 Millet İttifakı'na destek vereceğini açıklayan Muharrem İnce, sadece tek bir konu için söz istedi
23:47 Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'i hangi takımın istediğini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 10:12:28. #1.13#
SON DAKİKA: Rizeli ahşap ustasının hayali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement