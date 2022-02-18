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Rizeli iş adamı Ahmet Erdoğan memleketi Güneysu'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Rizeli iş adamı Ahmet Erdoğan memleketi Güneysu'da son yolculuğuna uğurlandı

18.02.2022 15:14
Rizeli iş adamı Ahmet Erdoğan memleketi Güneysu'da son yolculuğuna uğurlandı

Rize'de geçmiş dönemlerde aktif siyasette yapan iş adamı Ahmet Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı.

Rize'de geçmiş dönemlerde aktif siyasette yapan iş adamı Ahmet Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı.

Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan'ın babası Rizeli eski siyasetçi ve iş adamı Ahmet Erdoğan Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Erdoğan'ın cenazesi dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Ankara Hacı Bayram Veli Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından memleketi Güneysu ilçesine gönderildi. Merhum Erdoğan, Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Milletvekilleri, Siyasi Parti İl Başkanları, STK Temsilcileri ve vatandaşların katılımı ile Güneysu Merkez Camiinde bugün Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası ilçedeki aile mezarlığında toprağa verildi. - RİZE

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İş Adamı, Güneysu, Cenaze, Rize, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rizeli iş adamı Ahmet Erdoğan memleketi Güneysu'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rizeli iş adamı Ahmet Erdoğan memleketi Güneysu'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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