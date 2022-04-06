Robotik kodlama eğitimi alan çocuklar sertifikalarını aldı - Son Dakika
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Robotik kodlama eğitimi alan çocuklar sertifikalarını aldı

06.04.2022 12:37
Robotik kodlama eğitimi alan çocuklar sertifikalarını aldı

Bilecik'te verilen robotik kodlama eğitimlerini tamamlayan ilkokul öğrencileri sertifikalarını aldı.

Bilecik'te verilen robotik kodlama eğitimlerini tamamlayan ilkokul öğrencileri sertifikalarını aldı.

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen eğitimlere birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıftan olmak üzere 75 öğrenci katıldı. Yaptıkları periskopları nasıl yaptıklarını anlatan öğrenciler, eğitimlerden çok güzel bilgiler aldıklarını ve devam etmesini istedi.

"Çocuklara ve eğitime yönelik desteklerimiz devam edecek"

Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, verilen eğitimler hakkında yaptığı değerlendirme yaparak, "Bilecik Belediyesi olarak çocuklarımızın her alanda gelişmesi ve en iyi şekilde yetişmesi için elimizden gelen çabayı sergiliyoruz. İki yıldan bu yana Matematik Müze'mizde çok iyi uygulamaları çocuklarla buluşturuyoruz. Bir yandan binlerce öğrenci burada matematiği dokunarak öğrenirken diğer yandan da birçok öğrenci de robotik kodlama eğitimleri almış oldu. Çocuklarımız için bu tür eğitimleri sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Çocuklar da almış oldukları eğitimler dolayısıyla sevinçli olduklarını belirterek, Belediye Başkan Yardımcısı Subaşı ve Öğretmenleri Sevgi Akkoy'a teşekkür etti. - BİLECİK

Robotik kodlama eğitimi alan çocuklar sertifikalarını aldı
Robotik kodlama eğitimi alan çocuklar sertifikalarını aldı
Robotik kodlama eğitimi alan çocuklar sertifikalarını aldı

YORUMLAR
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Bilecik, Subaşı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Robotik kodlama eğitimi alan çocuklar sertifikalarını aldı - Son Dakika


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