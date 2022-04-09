Roman vatandaşlar iftar programında doyasıya eğlendi - Son Dakika
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Roman vatandaşlar iftar programında doyasıya eğlendi

09.04.2022 00:34
Roman vatandaşlar iftar programında doyasıya eğlendi

Amasya'da 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla düzenlenen iftar programına katılan roman vatandaşlar göbek atıp doyasıya eğlendi.

Amasya'da 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla düzenlenen iftar programına katılan roman vatandaşlar göbek atıp doyasıya eğlendi.

Amasya Kapalı Spor Salonunda oruçların açılması ve dua edilmesi sonrası çalan oyun havaları eşliğinde bir araya gelen romanlar oynayarak renkli görüntüler oluşturdu.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, bir arada olmaktan mutluluk duydukları Roman vatandaşların Ramazanını ve günlerini kutladı. Bir gençle beraber türkü okuyan Belediye Başkanı Sarı, çocuklara da çikolata dağıttı.

Romanların bu vatanın bir parçası olduklarını belirten Vali Masatlı, "Bizler hiç kimsenin rengine, ırkına bakmıyoruz. Bizler aynı Allah'a, aynı peygambere, aynı kitaba, aynı değerlere inanan insanlarız. Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere de karşı duracağız" dedi.

Roman vatandaş Volkan Elitaş, "İftar programından çok memnun olduk. Birlikte orucumuzu açtık. Sonra da oynadık, eğlendik" diye konuştu. Amasya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalıştığını anlatan Elitaş, "Biz ülkemizi, vatanımızı, bayrağımız seviyoruz" şeklinde konuştu.

3 çocuk annesi Nehir Karaçal ise, "Bugün keyifler çok güzeldi. Ama bir günlük olmasın. Her zaman mutlu olmak istiyoruz. Çocuklarımla bir odada yaşıyorum. Banyom ve tuvaletim yok. Çocuklarımız odası yok. Ev, iş istiyoruz" ifadelerini kullandı. - AMASYA

Roman vatandaşlar iftar programında doyasıya eğlendi
Roman vatandaşlar iftar programında doyasıya eğlendi
Roman vatandaşlar iftar programında doyasıya eğlendi
Roman vatandaşlar iftar programında doyasıya eğlendi
Roman vatandaşlar iftar programında doyasıya eğlendi
Roman vatandaşlar iftar programında doyasıya eğlendi
Roman vatandaşlar iftar programında doyasıya eğlendi
Roman vatandaşlar iftar programında doyasıya eğlendi
Roman vatandaşlar iftar programında doyasıya eğlendi
Roman vatandaşlar iftar programında doyasıya eğlendi

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Amasya, İftar, Nisan, dua, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Roman vatandaşlar iftar programında doyasıya eğlendi - Son Dakika


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