Rus ve Ukraynalı çocuklar bayraklarla 'Savaşa hayır' diyerek havalandı - Son Dakika
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Rus ve Ukraynalı çocuklar bayraklarla 'Savaşa hayır' diyerek havalandı

23.04.2022 15:07
Rus ve Ukraynalı çocuklar bayraklarla 'Savaşa hayır' diyerek havalandı

Antalya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Rus ve Ukraynalı çocuklar 'Savaşa hayır' diyerek bayraklarla gökyüzünü donattı.

Antalya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Rus ve Ukraynalı çocuklar 'Savaşa hayır' diyerek bayraklarla gökyüzünü donattı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir paraşüt firması 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Rus ve Ukraynalı çocuklara yamaç paraşütü yaptırdı. 800 metre yüksekliğe sahip Yassı Tepeden Rus, Ukraynalı ve Türk 20 çocuk atlayış gerçekleştirdi. Rus, Ukrayna ve Türk bayraklarıyla uçuş yapan çocuklar 'Savaşa hayır' diyerek gökyüzüne havalandı. Unutulmaz anlar yaşayan Rus ve Ukraynalı çocukların gökyüzündeki anlarda aksiyon kameralarına anbean yansıdı. Çocukların mutlulukları ise dikkatlerden kaçmadı.

11 yaşında Rus Alisa Bashkova, "Bugün 23 Nisan Çocuk bayramı dolayısıyla uçtuk. Çok güzeldi. Biz savaş istemiyoruz, barış istiyoruz. Biz Ukrayna'ya karşı değiliz" dedi.

"Sadece barış istiyoruz"

'Dünyada barış olsun istiyoruz' ifadelerini kullanan Ukraynalı kardeşler Aleksandra ve Anastasıa Skorovarova, "Bu gün 23 Nisan ve çocuk bayramı. Bizi paraşüt ile uçurdular çok mutlu olduk. Biz savaş istemiyoruz dünyada barış olsun. Sadece barış istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Rus ve Ukraynalı çocuklar bayraklarla 'Savaşa hayır' diyerek havalandı
Rus ve Ukraynalı çocuklar bayraklarla 'Savaşa hayır' diyerek havalandı
Rus ve Ukraynalı çocuklar bayraklarla 'Savaşa hayır' diyerek havalandı
Rus ve Ukraynalı çocuklar bayraklarla 'Savaşa hayır' diyerek havalandı
Rus ve Ukraynalı çocuklar bayraklarla 'Savaşa hayır' diyerek havalandı
Rus ve Ukraynalı çocuklar bayraklarla 'Savaşa hayır' diyerek havalandı
Rus ve Ukraynalı çocuklar bayraklarla 'Savaşa hayır' diyerek havalandı
Rus ve Ukraynalı çocuklar bayraklarla 'Savaşa hayır' diyerek havalandı
Rus ve Ukraynalı çocuklar bayraklarla 'Savaşa hayır' diyerek havalandı
Rus ve Ukraynalı çocuklar bayraklarla 'Savaşa hayır' diyerek havalandı

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Antalya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı Antalya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı Antalya Havalimanı'nda yerli ve yabancı yolcular 23 Nisan coşkusunu yaşadı Antalya Havalimanı'nda yerli ve yabancı yolcular 23 Nisan coşkusunu yaşadı

23 Nisan, Antalya, Çocuk, Rus, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rus ve Ukraynalı çocuklar bayraklarla 'Savaşa hayır' diyerek havalandı - Son Dakika


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