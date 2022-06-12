Rusya'da anne ördek, yavrularının fotoğrafını çekmek isteyen kişiyi kovaladı - Son Dakika
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Rusya'da anne ördek, yavrularının fotoğrafını çekmek isteyen kişiyi kovaladı

12.06.2022 15:00
Rusya'da anne ördek, yavrularının fotoğrafını çekmek isteyen kişiyi kovaladı

Rusya'nın başkenti Moskova'da yol kenarındaki yavru ördekleri görüntülemek isteyen bir kişi anne ördek tarafından metrelerce kovalandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da yol kenarındaki yavru ördekleri görüntülemek isteyen bir kişi anne ördek tarafından metrelerce kovalandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da yaz mevsiminin gelmesiyle ördekler yavrulamaya başladı. Kent merkezindeki parklarda, göl kıyılarında ve sokaklarda gezen ördekler hemen hemen herkesin ilgi odağı haline geldi. Moskova'daki bir cadde kenarındaki yavru ördekler, annelerinin arkasından giderken kaldırıma çıkamadı. Bu esnada yavru ördeklere yaklaşan 2 kişiden biri, ördeklerin fotoğrafını çekmek istedi. Durumdan rahatsız olan anne ördek, yavrularına yaklaşan kişinin üzerine atlayarak yavrularını koruma altına almaya çalıştı. Kıskanç anne ördeğin saldırısına uğrayan kişi ise ördekten kaçmaya çalıştı. Çok sinirlenen anne ördek, yavrularına yaklaşan kişiyi metrelerce kovaladı. Anne ördekten kaçan kişi büyük korku yaşarken, o anlar kovalanan kişinin arkadaşı tarafından kahkahalar eşliğinde kaydedildi. - MOSKOVA

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Kaynak: İHA

Moskova, Rusya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rusya'da anne ördek, yavrularının fotoğrafını çekmek isteyen kişiyi kovaladı - Son Dakika

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