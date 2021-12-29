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Rusya'ya giden gemideki otomobiller buz tuttu - Son Dakika

Rusya'ya giden gemideki otomobiller buz tuttu

29.12.2021 15:53
Rusya'ya giden gemideki otomobiller buz tuttu

Güney Kore'den Rusya'nın Vladivostok Limanı'na gelen kargo gemisindeki otomobiller soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Güney Kore'den Rusya'nın Vladivostok Limanı'na gelen kargo gemisindeki otomobiller soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Güney Kore'nin Busan kentinden "Sun Rio" isimli Panama bayraklı kargo gemisine yüklenen onlarca otomobil, 5 gün sonra Rusya'nın Vladivostok kentindeki limana ulaştı. Ancak limana ulaşan onlarca otomobil, soğuk hava nedeniyle buz tabakasıyla kaplandı. Araçların üzerindeki buzların 3 ile 10 santimetre kalınlığında olduğu tespit edildi.

Araçları nakleden geminin kaptanı Pyotr Osichansky, daha önce de benzer durumların sıkça yaşandığını belirterek, "Geminin Busan'dan, Vladivostok'a ulaşması 5 günümüzü aldı. Rüzgarlı havada denizde ilerleyen geminin üzerine dalgalarla su sıçrar ve soğuk havanın etkisiyle buz tabakası oluşur" dedi.

Öte yandan, limana ulaşan araçların bugün indirileceği ifade edilirken, araçlarda kalıcı bir hasarın oluşup oluşmadığının, uzmanların incelemesinden sonra öğrenileceği açıklandı.

Buz tutan araçları taşıyan geminin 1991 yılında Japonya'da inşa edildiği ve 30 yıl boyunca bu hat boyunca kuru yük ve otomobil nakliyesinde kullanıldığı öğrenildi. - MOSKOVA

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Vladivostok, Güney Kore, Otomobil, Rusya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rusya'ya giden gemideki otomobiller buz tuttu - Son Dakika


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