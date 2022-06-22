Safranbolu'da kadınlar bir araya gelip yoga yaptı - Son Dakika
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Safranbolu'da kadınlar bir araya gelip yoga yaptı

22.06.2022 14:22
Safranbolu'da kadınlar bir araya gelip yoga yaptı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir araya gelen kadınlar yoga yaptı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir araya gelen kadınlar yoga yaptı.

Safranbolu Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nin bahçesinde düzenlenen etkinlikte matlarını alan 26 kadın çimlerin üzerinde yoga yaptı. Eğitmen Perihan Balun öncülüğünde yapılan yogaya Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de eşlik etti.

Etkinlikle ilgili konuşan Başkan Köse "Yoga biliyorsunuz nefese dayalı hem zihinsel hem de fiziksel rahatlamayı sağlayan, psikolojik olarak rahatlatan bir meditasyon yöntemi. Biz hanım evinde hocamızla birlikte spor etkinliklerini haftanın 3 günü yapıyoruz. Bugün de Dünya yoga günü, 21 Haziran 2014 yılından beri yoga günü ilan edilmiş ve Dünya'da kutlanan bir gün. Biz de spor etkinliklerimizi bugün Leyla Dizdar Kültür merkezinin bahçesine taşıdık. Hanımlarımızla yoga yapıyoruz ki şu içinde bulunduğumuz, Dünya'nın içinde bulunduğu olumsuz koşullarda aslında spor zaten en başta fiziksel etkilerini zaten biliyoruz ama zihinsel olarak da psikoljik olarak da insanlara iyi geldiği bilimsel olarak kanıtlanmış. Çok da ihtiyacımız var bugünlerde. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşulların güçlüğündeki stresli durumdan bir nebze kadınlarımızı uzaklaştırmak istedik" dedi.

Başkan Elif Köse, Yoga Eğitmeni Perihan Balun'a verdiği katkılardan dolayı teşekkür belgesi takdim etti. - KARABÜK

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Safranbolu'da Kadınlar Yoga Yaptı Safranbolu'da Kadınlar Yoga Yaptı
Kaynak: İHA

Safranbolu, Elif Köse, Karabük, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Safranbolu'da kadınlar bir araya gelip yoga yaptı - Son Dakika

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