Sağlık Bakanı Koca: "Adalet, canı gerçekten yananlar için hesap soracak" - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına saldıran ve sonrasında tutuklanan 4 şüpheliyle ilgili paylaşımda bulunarak, "Adalet, canı gerçekten yananlar için hesap soracak" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin koca, Fatih'te devlet hastanesinde dün yaşanan olayda, kolundan serum iğnesi çıkaran hemşireye canının yandığını iddia ederek beraberindekilerle saldıran ve sonrasında tutuklanan 4 şahısla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

" İstanbul'da bir hastanemizde, serum iğnesinin çıkarılması sırasında canının yandığını söyleyen bir kişi, üç yakınıyla, kasten yaralama, tehdit-hakaret başta olmak üzere 4 suç işledi. Failler, savcılık tarafından tutuklandı. Adalet, canı gerçekten yananlar için hesap soracak!" - İSTANBUL