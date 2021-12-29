Üye Girişi
Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım desteği süresi uzatıldı - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım desteği süresi uzatıldı

29.12.2021 11:26
Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım desteği süresi uzatıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye'sinin görev yapan sağlık çalışanlarına sağladığı, ilçeler de dahil olmak üzere, yılsonunda bitecek olan ücretsiz toplu ulaşım desteği 30 Haziran 2022'ye kadar uzatıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye'sinin görev yapan sağlık çalışanlarına sağladığı, ilçeler de dahil olmak üzere, yılsonunda bitecek olan ücretsiz toplu ulaşım desteği 30 Haziran 2022'ye kadar uzatıldı.

Başkan Büyükkılıç, pandemi ile mücadelede en ön safta yer alan ve fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına sunulan ücretsiz ulaşım desteğinin uzatıldığını duyurdu. Tüm dünyayı derinden etkileyen koronavirüs ile mücadelede, devlet ile millet birlikteliğinin önemine işaret eden Başkan Büyükkılıç, "Koronavirüs ile mücadele dünyada olduğu gibi ülkemizde de sürüyor. Devlet ve millet el ele birlik beraberlik içerisinde gereken ne ise yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarımızın gayretini ve fedakarlığını asla unutamayız. Büyükşehir Belediyesi olarak sağlık çalışanlarımızın her daim yanında olduk ve var gücümüzle onlara destek olmaya çalıştık" dedi.

Başkan Büyükkılıç, "Sağlık çalışanlarımız için ne yapsak azdır. Onların fedakarlıkları hiçbir şeyle ölçülemez. Kendilerine minnettarız. Ülke olarak birlik ve beraberliğimizden taviz vermeyerek bu mücadelede sağlık çalışanlarımızın yanında yer almaktan geri durmayacağız. Sağlık çalışanlarımıza çok şey borçluyuz. Büyükşehir Belediyesi olarak sağlık çalışanı canlarımızın her daim yanındayız. Sağlık çalışanlarımıza desteğimizi sürdürerek, Büyükşehir Belediyesi olarak hali hazırda sunmuş olduğumuz ücretsiz ulaşım desteğimizi 2022 Haziran ayı sonuna kadar uzatıyoruz" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, bir doktor başkan olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere salgın ile fedakarca mücadele eden tüm sağlık çalışanlarına bir kez daha teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım desteği süresi uzatıldı

YORUMLAR
500

Büyükşehir Belediyesi, Koruyucu Aile Günü, Togo Cumhuriyeti, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım desteği süresi uzatıldı - Son Dakika


Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi         
11:28
Merkez Bankası, "kur korumalı TL mevduat" için günlük kur seviyesi ile altın fiyatını açıkladı Merkez Bankası, "kur korumalı TL mevduat" için günlük kur seviyesi ile altın fiyatını açıkladı         
11:27
Türkiye'nin en özel buzağısı Bayburt'taki çiftlikte özel olarak tutuluyor! Türkiye'nin en özel buzağısı Bayburt'taki çiftlikte özel olarak tutuluyor!         
11:22
Sevgilisiyle tartışan genç binanın çatısına çıktı, vatandaşların davranışları pes dedirtti Sevgilisiyle tartışan genç binanın çatısına çıktı, vatandaşların davranışları pes dedirtti         
11:18
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli açılıyor Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli açılıyor         
10:54
Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı         
10:44
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5         
10:21
2021'de en çok bu konuları konuştuk! Listenin zirvesinde koronavirüs ve aşı yer alıyor 2021'de en çok bu konuları konuştuk! Listenin zirvesinde koronavirüs ve aşı yer alıyor         
09:47
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı         
08:10
Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı         
19:02
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı         
18:41
Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı         
17:20
Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu         
17:10
Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi         
16:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi         
15:08

Son Dakika Haberleri
11:24 Mecburi psikoteknik belgesi almayan sürücülere bin 606 lira ceza kesilecek
11:18 Sevgilisiyle tartışan genç binanın çatısına çıktı, vatandaşların davranışları pes dedirtti
11:11 Güne yükselişle başlamasının ardından altının gram fiyatı 698 lira seviyesinden işlem görüyor
11:10 Okçu balığının görüntüleri, izleyenleri hayran bıraktı
11:09 Rusya, Sovyet dönemi sonrası en büyük roketini fırlattı
11:01 Güne yükselişle başlayan dolar 12,10'dan alıcı buluyor
10:58 Boşanma davasında babaya verilen ceza gündem oldu: 9999 yılına kadar İsrail'de kalacak
10:52 Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim
10:46 Ekrem İmamoğlu'na bir destek de Fazıl Say'dan geldi: İstanbul'u kazanmıştır, Türkiye'yi de kazanacaktır
10:44 Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 11:39:31. #1.13#
SON DAKİKA: Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım desteği süresi uzatıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement