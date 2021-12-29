Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım desteği süresi uzatıldı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye'sinin görev yapan sağlık çalışanlarına sağladığı, ilçeler de dahil olmak üzere, yılsonunda bitecek olan ücretsiz toplu ulaşım desteği 30 Haziran 2022'ye kadar uzatıldı.

Başkan Büyükkılıç, pandemi ile mücadelede en ön safta yer alan ve fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına sunulan ücretsiz ulaşım desteğinin uzatıldığını duyurdu. Tüm dünyayı derinden etkileyen koronavirüs ile mücadelede, devlet ile millet birlikteliğinin önemine işaret eden Başkan Büyükkılıç, "Koronavirüs ile mücadele dünyada olduğu gibi ülkemizde de sürüyor. Devlet ve millet el ele birlik beraberlik içerisinde gereken ne ise yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarımızın gayretini ve fedakarlığını asla unutamayız. Büyükşehir Belediyesi olarak sağlık çalışanlarımızın her daim yanında olduk ve var gücümüzle onlara destek olmaya çalıştık" dedi.

Başkan Büyükkılıç, "Sağlık çalışanlarımız için ne yapsak azdır. Onların fedakarlıkları hiçbir şeyle ölçülemez. Kendilerine minnettarız. Ülke olarak birlik ve beraberliğimizden taviz vermeyerek bu mücadelede sağlık çalışanlarımızın yanında yer almaktan geri durmayacağız. Sağlık çalışanlarımıza çok şey borçluyuz. Büyükşehir Belediyesi olarak sağlık çalışanı canlarımızın her daim yanındayız. Sağlık çalışanlarımıza desteğimizi sürdürerek, Büyükşehir Belediyesi olarak hali hazırda sunmuş olduğumuz ücretsiz ulaşım desteğimizi 2022 Haziran ayı sonuna kadar uzatıyoruz" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, bir doktor başkan olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere salgın ile fedakarca mücadele eden tüm sağlık çalışanlarına bir kez daha teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ