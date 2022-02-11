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Sağlık çalışanlarından örnek davranış - Son Dakika

Sağlık çalışanlarından örnek davranış

11.02.2022 09:37
Sağlık çalışanlarından örnek davranış

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü personeli, pandemiye rağmen Türk Kızılay'ının Kan Bağışı Kampanyası'na ilgi gösterdi.

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü personeli, pandemiye rağmen Türk Kızılay'ının Kan Bağışı Kampanyası'na ilgi gösterdi.

Türk Kızılayı Erzurum Doğu Anadolu Bölge Kan Merkezi ve Sağlık İl Müdürlüğü iş birliğinde başlatılan kan bağışı kampanyası kapsamında kan bağış standı kuruldu. Gün boyunca müdürlük çalışanları gönüllülük esasına dayalı olarak kan bağışında bulundular.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, "Öncelikle çalışma arkadaşlarıma kan bağışına gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum, Zorlu kış aylarının yaşandığı şu günlerde bir can kurtarmak adına kan vererek örnek davranışlarıyla takdiri hak ettiklerini düşünüyorum" dedi.

Dr. Bedir açıklamasını şöyle sürdürdü: "Bilinen bir gerçek olarak, kan vermenin insan vücuduna birçok faydası bulunmaktadır. Öyle ki Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan rapora göre gönüllü, düzenli ve bilinçli kan bağışçılarından bağışlanan kan en güvenli kandır. Çok sayıda kişi ise kan vermenin sadece karşı taraftaki insana yardım etmek maksadıyla olduğunu düşünür ama öyle değildir. Kan bağışı bir insani yardım olmasının yanı sıra kendi sağlığınız için de çok faydalıdır." - ERZURUM

Sağlık çalışanlarından örnek davranış
Sağlık çalışanlarından örnek davranış

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Kan Bağışı, Erzurum, Kızılay, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sağlık çalışanlarından örnek davranış - Son Dakika


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