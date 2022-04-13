"Sağlık İçin Pedalla" sloganıyla gençlere 500 bisiklet dağıtıldı - Son Dakika
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"Sağlık İçin Pedalla" sloganıyla gençlere 500 bisiklet dağıtıldı

13.04.2022 16:09
"Sağlık İçin Pedalla" sloganıyla gençlere 500 bisiklet dağıtıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Dünya Sağlık Haftası'nda "Sağlık için pedalla" sloganıyla gençlere 500 bisiklet dağıttı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Dünya Sağlık Haftası'nda "Sağlık için pedalla" sloganıyla gençlere 500 bisiklet dağıttı.

Bisiklet yollarının aktif kullanılması ve teşvik edilmesi için Talat Özkarslı Spor Salonu'nda yapılan dağıtım töreninde sağlıklı yaşamın önemi vurgulanırken yapımı tamamlanan yeni bisiklet yolları hakkında bilgi verildi. Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı ile Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı iş birliğinde yapılan törende bisiklet kullanımının sağlık açısından önemi vurgulandı, gençlere bisiklet kullanımı tavsiye edildi.

Büyükşehir bisiklet takımı son 4 yılda başarılarıyla göz kamaştırdı

Törende, Gaziantep Büyükşehir Belediye Bisiklet Takımı'nın son 4 yılda başarıları paylaşıldı. Takım, 35 kupa, 125 madalya kazanırken Türkiye'de 25 takım birinciliği, beş takım ikinciliği, ferdi olarak beş Türkiye Şampiyonluğu, beş Türkiye ikinciliği ve dört Türkiye 3'üncülüğü derecesi elde etti. Görme Engelli Bisiklet Takımı sporcuları ise katıldıkları iki yarışmadan da 1.'le ayrıldı. Takım oyuncuları, milli takım kampına 5 kadın sporcu 2 erkek sporcu olmak üzere toplamda 7 sporcu ile şehri temsil etti. Antrenör Emrah Gezen, milli takım antrenörlüğüne getirildi.

"Sağlık İçin Pedalla diyerek gençlerimize bisiklet dağıtımına devam ediyoruz"

Dağıtım töreninde açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentin eğitim, bilim, sağlık, spor şehri olması adına yola çıktıklarını belirterek, "Dünya Sağlık Haftası'ndayız. Biz eğitim şehri, bilim şehri, sağlık şehri ve spor şehri Gaziantep için yola çıktık. Genç dostu Gaziantep için yola çıktık. Bu yolculukta en önemli gücümüz geleceğimiz olan gençlerimizdir. Gençlerimizi her anlamda geleceğe çok iyi hazırlamamız lazım. Bu yüzden gençlerimize pek çok destek sağladığımız gibi bisiklet desteği de sağlıyoruz. Bisiklet neden önemli, çünkü bisikletle insan vücudu rahat buluyor. Ayrıca bisikleti ulaşımda kullandığınız zaman karbondioksit salınımını da engellemiş oluyorsunuz. Havayı kirletmemiş oluyorsunuz. Biz imar master planı için yola çıktığımızda da bisiklet yollarının olması gerektiği kararını almıştı. Bu çerçevede şehir merkezinde 110 kilometre bisiklet yolu planladık ve bunu 55 kilometresini tamamladık. Bir taraftan da bisiklet kullanımını teşvik etmemiz gerekiyordu. Bunun için de yarışmalar düzenleyerek gençlerimize bisiklet dağıtımı yaptık. Bu zamanla bütün ilçelere yayılacak. Biz gençlerimizden daha fazla bisiklet kullanmalarını istiyoruz. O yüzden 'Sağlık İçin Pedalla' diyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Sağlık İçin Pedalla sloganıyla gençlere 500 bisiklet dağıtıldı
Sağlık İçin Pedalla sloganıyla gençlere 500 bisiklet dağıtıldı
Sağlık İçin Pedalla sloganıyla gençlere 500 bisiklet dağıtıldı
Sağlık İçin Pedalla sloganıyla gençlere 500 bisiklet dağıtıldı
Sağlık İçin Pedalla sloganıyla gençlere 500 bisiklet dağıtıldı

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Bisiklet, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Sağlık İçin Pedalla' sloganıyla gençlere 500 bisiklet dağıtıldı - Son Dakika


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