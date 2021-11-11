SAHA Expo, 2021 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Hibrit Fuarı açıldı - Son Dakika

SAHA Expo, 2021 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Hibrit Fuarı açılışı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in katılımıyla gerçekleştirildi.

10-13 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilerini İstanbul Fuar Merkezi'nde ağırlayacak olan SAHA İstanbul SAHA Expo Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Hibrit Fuarı açılışı gerçekleşti. Açılışa, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar resmi açılışı gerçekleştirildi. Fuar'da 30 ülkeden 600'ü aşkın firmanın stantları yer alırken, milli savunmada önemli yer tutan yerli üretim savunma sanayi ürünleri de görücüye çıkıyor.

"Babam Özdemir Bayraktar, bizlere 'Nefsin izzeti yoktur, yaptığın işin izzeti vardır' derdi"

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, açılışta kürsüde yaptığı konuşmada, "6 yıl gibi kısa sürede Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi oldu. İlk kez hibrit olarak düzenlediğimiz SAHA Expo en önemli haline geldi. Firmaları hem fiziksel hem de sanal olarak bir araya getiriyoruz. Savunma Sanayi'nin lider yöneticilerinin yetişmesine katkı sağlıyoruz. 30 ülkeden 80'e yakın yabancı firma SAHA Expo'da ürünlerini sergilemekte. 13 Kasım'da sona erecek fiziki fuarın ardından 15 Kasımda sanal fuar gerçekleşecek. Türkiye özellikle sektörümüzde ciddi bir dönüşüm süreci yaşıyor. Geliştirdiğimiz teknolojiler her gün dünya medyasında yer alıyor. Bugün topraklarında terörü yok etmiş bir Türkiye var artık. Bugün Karabağ'ın tarihini değiştiren bir Türkiye var artık. Sıradanlığa mahkum bırakılmaya teslim olmayıp yepyeni bir başarı öyküsü yazıyoruz. Savunma Sanayi ihracatımız ise yüzde 13 bandında büyüyerek gelişiyor. Geçmişteki engellemeleri ve yıldırma politikalarını unutmadan milli teknoloji hamlesini yürütmeye devam edeceğiz. Yol arkadaşım Babam Özdemir Bayraktar bizlere 'Nefsin izzeti yoktur yaptığın işin izzeti vardır' derdi. Bizlerde seferber olacağız" dedi.

"Kritik teknolojilerde Türkiye'nin önde gelen ülkeler arasında yer alma mecburiyeti var"

Programda bir konuşma yapan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, merhum Özdemir Bayraktar'a rahmet dileyerek, "Milli teknoloji anlamında atacağımız her adamın kendisine fiili dua anlamına geleceğini belirtiyor rahmetle anıyorum. SAHA EXPO 2021 Türk Savunma Sanayi gücünü dünyaya taşıma anlamında önemli adım olacaktır. SAHA EXPO'nun İDEF ile dönüşümlü yapılması önemli olacaktır. Üniversitelerimiz araştırma kurumlarımız bir aile gibi birlikte yıllarca çalıştı çalışmaya da devam ediyoruz. Daha çok çalışmamız gerekiyor. İstiklal ve İstikbal mücadelemizde çok daha derin teknolojiler gerçekleştirdiğimizi, ülkemizin milli çıkarlarını savunmak içinde olduğumuzu belirtiyorum. Proje sayılarımız giderek artıyor. Bazı kritik teknolojilerde Türkiye'nin önde gelen ülkeler arasında yer alma mecburiyeti var. Hep beraber el birliği içinde yürümemiz gerektiğini belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Açılışta bir konuşma yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise, savunma sanayinin Türkiye açısından önemine bir kez daha vurgu yaparak, "Savunma sanayisindeki bağımsız üretim gücünün uluslararası platforma taşındığı önemli bir gelişim görüyoruz. Bu fuarın ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Büyük bir ilerlemenin başlangıç noktası her şeyden önce kendini tanımaktır. Kendini tanımanın ilk ve önemli şartı ise doğru derinlikçi bir tarih şuuruna sahip olmak demektir. Tarih şuuruna sahip olmak demek yaşananlardan ders almak demektir. Geçmişte parasını ödediğimiz halde ülkemize teslim edilmeyen gemiler ve Kıbrıs Barış Harekatındaki ambargoda hepinizin malumudur. Geçmişte karşılaştığımız bu yaklaşımların maalesef günümüzde de devam ettiğini görmektedir. Savunma sanayinde 2000'li yılların başında yüzde 20ler seviyesinde olan yerlilik ve millik oranı tüm olumsuzluklara rağmen bugünlerde yüzde 80'leri bulmuştur. Geçmişte piyade tüfeğimiiz dahil yurt dışından tedarik ederken şu anda geldiğimiz noktada piyade tüfeklerimizi, İHA'larımızı SİHA'larımızı tasarlayıp inşa etmek ihraç etmek seviyesine gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"Dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılamaktayız"

Türkiye'nin savunma sanayinde dost ve müttefik ülkelere de yardımcı olduğunu söyleyen Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılamaktayız. Cin şişeden çıkmış Hep birlikte hedefe varacağız çalışarak. Türkiye savunma sanayinde dışa bağımlığını ortadan kaldırarak gücüne güç katmıştır. Geleceğin savunma teknolojilerinde önemli bir harekat haline gelmektedir. Özellikle siber sistemler alanında üstünlüğe ele geçirmek ön koşul olacaktır. Bu noktada siber güvenlik yapay zeka alanında çalışmalarımız devam etmektedir. TSK Artık çok sayıda ordunun elde edeceği kapasiteye kavuşmuştur. TSK, birçok coğrafyada dosya ve kardeşlerimizin hak hukukunu korumak için çok yoğun ve etkin biçimde mücadele etmektedir. Kibir kezzap gibidir bütün iyilikleri götürür. Ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği. Savunma sanayimizi çok daha ilerilere taşımaya yılmadan yorulmadan devam edeceğiz. Etkin yerli ve yenilikçi bir anlayışla çok daha ilerilere taşımak için mücadele ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından sembolik olarak sahnede kurdele kesilerek hatıra fotoğrafı çektirildi. - İSTANBUL