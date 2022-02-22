Şahinbey'de çiftler 22.02.2022 tarihinde "evet" dedi - Son Dakika
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Şahinbey'de çiftler 22.02.2022 tarihinde "evet" dedi

22.02.2022 16:58
Şahinbey'de çiftler 22.02.2022 tarihinde "evet" dedi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde evlilik tarihlerinin farklı ve akılda kalıcı olmasını isteyen çiftler, 22.02.2022 tarihine gün almak için Şahinbey Belediyesine akın etti.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde evlilik tarihlerinin farklı ve akılda kalıcı olmasını isteyen çiftler, 22.02.2022 tarihine gün almak için Şahinbey Belediyesine akın etti. Personellerin yoğun mesaiyle çalıştığı günde 50 çiftin nikah kıyıldı.

Özel bir tarih seçmek ve evlilik yıldönümlerinin daha fazla akılda kalmasını isteyen çiftler, 22.02.2022 tarihini seçti. Türkiye'nin en fazla nikahının kıyıldığı Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde ardı ardına 50 çift, evliliğe 'evet' dedi. Heyecanlı ve mutlu olan çiftlerin nikahlarını ise Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu kıydı.

"Türkiye'nin en fazla nikah kıyan belediyesiyiz"

Evlenmek isteyen çiftlere birçok alanda destek olan ve evlilik okuluyla genç çiftlerin evlilik hakkında bilgi almasını sağlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak Türkiye'de en fazla nikah kıyan belediyesiyiz. Sadece geçtiğimiz yıl 9 bin 51 çiftimizin yani 18 bin 102 kişinin nikah akdini gerçekleştirdik. Görev süremiz içerisinde baktığımızda ise toplamda 88 bin 347 çiftimizin yani yaklaşık 180 bin kişinin nikah akdini gerçekleştirdik. Bugün de 50 çiftimiz nikah kıymak için başvurdu. Bilindiği üzere bugün tarih olarak 22/02/2022 olması hasebiyle özel bir gün. Başvurularını yapan 50 çiftimizin de nikah akdini gerçekleştiriyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak evlenen çiftlerimize evlilik okulunda eğitimler veriyoruz. Tam otomatik çamaşır makinası hediye ediyoruz. İmkanı olmayan çiftlerimize ayrıcı oturma grubu, buzdolabı, çamaşır makinası, fırın, halı gibi birçok ev ihtiyacını hediye ediyoruz. Böylelikle çiftlerimizin evlenmesine yardımcı oluyoruz. Bu vesileyle evlenen tüm çiftlerimize iki cihanda mutluluklar diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Şahinbey'de çiftler 22.02.2022 tarihinde evet dedi
Şahinbey'de çiftler 22.02.2022 tarihinde evet dedi
Şahinbey'de çiftler 22.02.2022 tarihinde evet dedi
Şahinbey'de çiftler 22.02.2022 tarihinde evet dedi

YORUMLAR
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22 çift, 22.02.2022 tarihinde Edirne Günü'nde 'evet' dedi 22 çift, 22.02.2022 tarihinde Edirne Günü'nde 'evet' dedi Çiftler 22.02.2022'de mutluluğa 'Evet' dedi Çiftler 22.02.2022'de mutluluğa 'Evet' dedi

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şahinbey'de çiftler 22.02.2022 tarihinde 'evet' dedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şahinbey'de çiftler 22.02.2022 tarihinde "evet" dedi - Son Dakika
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