Sakal-ı Şerif'i görmek için birbirleriyle yarıştılar - Son Dakika
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Sakal-ı Şerif'i görmek için birbirleriyle yarıştılar

24.04.2022 22:12
Sakal-ı Şerif'i görmek için birbirleriyle yarıştılar

Ramazan ayı dolayısıyla Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Hacı Hasan köyünde yeni açılan cami için açılan Sakal-ı Şerif ve ayak izi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Ramazan ayı dolayısıyla Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Hacı Hasan köyünde yeni açılan cami için açılan Sakal-ı Şerif ve ayak izi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Hacı Hasan Köy Camisi'nde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed aleyhisselamın Sakal-ı Şerif'i, Kabe iç örtüsü, Hz. Hamza'nın Uhud Savaşı'nda kırılan dişi, ilahiler eşliğinde sedef kaplamalı sandukasından açılarak sergilendi. Alaplı Hacı Hasan köyünde yeni yapılan cami açılışından sonra kılınan teravih namazı sonrasında ziyarete açılan Sakal-ı Şerif adeta izdihama yol açtı. Yaklaşık bir saat süren Sakal-ı Şerif ziyaretinde duygulu anlar yaşandı. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla Sakal-ı Şerif'in fotoğrafını çekmeye çalışırken duygulandığı görüldü.

Teravih namazı sonrası Sakal-ı Şerif-i görmek isteyen vatandaşlar, cami içerisinde uzun kuyruklar oluşturdu. Hz. Peygambere saygı ve sevgilerinin tezahürü olarak Sakal-ı Şerif, Kabe iç örtüsü, Hz. Hamza'nın Uhud Savaşı'nda kırılan dişi, Hazreti Hüseyin'in şehit olduğunda üzerinde bulunan yeşil hırkası, Hz. Hatice'nin kabir toprağı, Hz. Muhammed'in ayak izini görmek için ziyarete gelenler, kutsal emanetlere dokunarak tekbirler eşliğinde salavat getirdi. Ziyaret, ilk olarak erkeklere açılırken, daha sonra kadınlara açıldı. Vatandaşlar Sakal-ı Şerif'i görebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, Hz. Peygamberin bir parçasını gördükleri için mutlu olduklarını ve duygulandıklarını aktardı.

Sakal-ı Şerif'e büyük bir sevgi seli oluştuğunu ifade eden Alaplı Müftüsü Bostancı, "Böyle güzel bir açılış, Sakal-ı Şerif'i ve kutsal emanetleri görmek için çevre köylerden bir çok vatandaş camiye akın etti" dedi. - ZONGULDAK

Sakal-ı Şerif'i görmek için birbirleriyle yarıştılar
Sakal-ı Şerif'i görmek için birbirleriyle yarıştılar
Sakal-ı Şerif'i görmek için birbirleriyle yarıştılar
Sakal-ı Şerif'i görmek için birbirleriyle yarıştılar
Sakal-ı Şerif'i görmek için birbirleriyle yarıştılar
Sakal-ı Şerif'i görmek için birbirleriyle yarıştılar

YORUMLAR
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Sakal I Şerif, Zonguldak, Ramazan, Cami, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sakal-ı Şerif'i görmek için birbirleriyle yarıştılar - Son Dakika


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