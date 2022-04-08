Sakarya'dan Çankırı Yaylakent'e yardım eli - Son Dakika
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Sakarya'dan Çankırı Yaylakent'e yardım eli

08.04.2022 16:53
Sakarya'dan Çankırı Yaylakent'e yardım eli

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hazırlanan 700 gıda kolisi dolu yardım kamyonu, Çankırı Yaylakent Belediyesine dualarla uğurlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hazırlanan 700 gıda kolisi dolu yardım kamyonu, Çankırı Yaylakent Belediyesine dualarla uğurlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 'Kardeşlik Sınır Tanımaz' sloganıyla ihtiyaç duyulan bölgelere yardım tırı yollamaya devam ediyor. Daha önce Suriye, İdlib ve Ağrı Taşlıçay gibi ihtiyaç duyulan bölgelere yardım tırı gönderen Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Çankırı Yaylakent Belediyesine 700 gıda kolisinin olduğu yardım kamyonunu gönderdi. Düzenlenen törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Oktar, Furkan Beşel ve Bedrullah Erçin, büyükşehir ve SASKİ bürokratları ile çok sayıda yardımsever katıldı. Edilen duaların ardından yardım tırı Çankırı'ya doğru yola çıktı.

"Bizler hayırsever vatandaşlarımızın yardımlarına köprü görevi görüyoruz"

Uğurlama töreninde konuşan Ekrem Yüce, "Bu meydandan Türkiye'nin muhtelif illerine hatta sınır dışına bile onlarca tırı göndermeyi sağladık. Bugün de Çankırı Yaylakent'te yaşayan vatandaşlarımıza yardım elimizi uzatıyoruz. Bizler hayırsever vatandaşlarımızın yardımlarına köprü görevi görüyoruz. Rabbim her zaman bunları sağlamada bizlere destek sağlamayı nasip etsin. Bizler kardeşliğimizi ve dostluğumuzu her zaman gösterdik. Ben tırımızın hayırlı bir şekilde Çankırı'ya ulaşmasını temenni ediyorum. Mevla'm bu tür hizmetlerimizin daha da artarak devam etmesini nasip eylesin. Ramazan merhametin, paylaşmanın, kardeşliğin ayıdır. Ramazan muhabbetin, karşılıksız sevmenin, kardeşlerimizin halinden anlamanın ayıdır. Ramazan ayının üzerimizde bıraktığı bu halet-i ruhiye ile hepimiz hem şehrimizdeki hem ülkemizdeki hem de dünyadaki kardeşlerimiz için dua ediyor ve fedakarlıkta bulunuyoruz. Bu bakış açısıyla Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak Çankırı'daki kardeşlerimize Yaylakent Belediyesine 700 adet gıda kolisi gönderiyoruz. Sakarya'dan Çankırı'ya kurduğumuz gönül köprüsünü perçinleyecek olan tırımız, kardeşlerimize ulaşmak yola revan olacak. Bizden Çankırı Yaylakent'te ki kardeşlerimize selamlar ve muhabbetler götürecek. Yardım tırımızın nice tebessümlere vesile olmasını, kardeşliğimizi pekiştirmesini diliyorum" dedi. - SAKARYA

Sakarya'dan Çankırı Yaylakent'e yardım eli
Sakarya'dan Çankırı Yaylakent'e yardım eli

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sakarya'dan Çankırı Yaylakent'e yardım eli - Son Dakika


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