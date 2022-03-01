Sakarya'dan Rusya'ya gözyaşlarıyla seslendiler - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'dan Rusya'ya gözyaşlarıyla seslendiler

01.03.2022 15:18
Sakarya'dan Rusya'ya gözyaşlarıyla seslendiler

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Sakarya'da yaşayan Ukrayna vatandaşları Rusya'ya tepki gösterdi.

Rusya- Ukrayna savaşının başlamasının ardından Sakarya'da yaşayan Ukrayna vatandaşları Rusya'ya tepki gösterdi. Ukrayna'daki aileleri ve arkadaşlarını düşünen vatandaşlar, 'Savaşı durdurun' çağrısında bulundu.

Adapazarı Kültür Merkezi önünde çok sayıda Ukrayna vatandaşı bir araya geldi. Grup adına açıklamayı 22 yıldır Türkiye'de yaşayan Natalia Erdemir yaptı.

"Türkiye gibi barışçıl bir ülkedir"

'Savaşı durdurun' çağrısında bulunan Natalia Erdemir, "Türkiye'deki Ukrayna toplulukları, tüm ülkelerin liderlerini ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına sesleniyoruz. 6 gün gibi kısa bir sürede Ukrayna'da 16'sı çocuk olmak üzere 350 sivilin hayatını kaybettiğine dikkatinizi çekmek isteriz. Binlerce kişi yaralandı. Saldırılar, balistik füzeler, bombalamalar, hava saldırıları, patamalar ve her türlü provokasyon ile gerçekleşiyor. Ukrayna halkının cesareti ve uluslararası toplumun Ukrayna ile dayanışması, Kremlin'in Ukrayna'yı ele geçirmeye yönelik saldırgan planlarını engelleyecektir. Sizleri Ukrayna'yı desteklemeye çağırıyoruz. Ukrayna, Türkiye gibi demokratik ülke ve değerlere dayanmaktadır. Ukrayna, Türkiye gibi barışçıl bir ülkedir. Hiçbir zaman yabancı topraklara tecavüz etmemiştir, ancak kendi topraklarını ve devletini cesurca savunmak amacındadır. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez egemen, barışçıl bir Avrupa devleti kendi topraklarında, Rusya Federasyonu tarafından haince tam ölçekli bir savaşa maruz kalmıştır. Türkiye'deki Ukraynalılar adına, sivil nüfusunu, egemenliğini ve topraklarını koruma mücadelesinde Ukrayna'yı içtenlikle desteklemenizi talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamalardan sonra ise kendi marşlarını söyleyen Ukraynalılar, gözyaşlarına hakim olamadı. - SAKARYA

Sakarya'dan Rusya'ya gözyaşlarıyla seslendiler
Sakarya'dan Rusya'ya gözyaşlarıyla seslendiler
Sakarya'dan Rusya'ya gözyaşlarıyla seslendiler
Sakarya'dan Rusya'ya gözyaşlarıyla seslendiler
Sakarya'dan Rusya'ya gözyaşlarıyla seslendiler
Sakarya'dan Rusya'ya gözyaşlarıyla seslendiler

YORUMLAR
500
Türklerin savaş taktikleri işe yaradı! Ukraynalılar yeni öneriler bekliyor Türklerin savaş taktikleri işe yaradı! Ukraynalılar yeni öneriler bekliyor KIRIM TÜRKLERİNDEN OLUŞAN 45 KİŞİLİK İLK KAFİLE UKRAYNA'DAN TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ KIRIM TÜRKLERİNDEN OLUŞAN 45 KİŞİLİK İLK KAFİLE UKRAYNA'DAN TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Sakarya, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sakarya'dan Rusya'ya gözyaşlarıyla seslendiler - Son Dakika


Son Dakika
15:10 MHP eleştirmişti! "Mutabakat metninde Atatürk anılmamış" iddialarına DEVA Partisi'nden cevap geldi
15:09 Ukrayna lideri Zelenski, AP'de ayakta alkışlandı: Yanımızda olduğunuzu kanıtlayın
15:07 Ünlü sunucu Metin Uca'dan çarpıcı özel hayat itirafı: Açık ilişki yaşıyorum
15:05 Boşanma aşamasında olduğu kadına dehşeti yaşattı! Sokak ortasında defalarca bıçakladı
14:44 HDP Eş Genel Başkanı Buldan'dan savaş yorumu: NATO ile Rusya arasındaki egemenlik mücadelesi
14:33 Demet Özdemir'in isteğiyle estetik yaptırdığı iddia edilmişti! Oğuzhan Koç, tiye alarak yalanladı
14:19 Evlilik Hakkında Her Şey 21. bölümü bu akşam ekranlarda! Azra, Yıldırım'ın ölümünü atlatamıyor
14:10 Savaşta son durum: Kremlin misket-vakum bombası iddialarına 'yalan' dedi ve Zelenski'yi ordusuna silah bıraktırmaya çağırdı!
14:10 Benzin istasyonunun kamerasına takıldı! Bir türlü birbirini bulamayan adamlar herkesi kahkahaya boğdu
14:07 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Sadık ve Nesrin, kızları hakkındaki gerçeği öğrenebilecekler mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 15:26:18. #1.11#
SON DAKİKA: Sakarya'dan Rusya'ya gözyaşlarıyla seslendiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement