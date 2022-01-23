İstanbul'da gece boyunca yağan kar yağışı sonrasında kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Beyaz örtü ile kaplanan Başakşehir'de bulunan Şamlar Tabiat Parkı da havadan görüntülendi.
İstanbul'da gece saatlerinde yoğunlaşan ve sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı sonrası vatandaşlar güne beyaz örtüyle uyandı. Başakşehir'de bulunan Şamlar Tabiat Parkı beyaz örtü ile kaplandı. Kartpostallık manzara havdan drone ile görüntülendi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Son Dakika › Yerel › Şamlar Tabiat Parkı'nda oluşan kartpostallık manzara havadan görüntülendi - Son Dakika