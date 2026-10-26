Samsun\'da 103. yıl coşkusu pedalda yaşandı, bayraklı bisikletliler sahilde tur attı

Samsun'da, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen bisiklet turunda öğrenciler, veliler, öğretmenler ve bisikletçiler Türk bayraklarıyla Atakum Sahili'nde pedal çevirdi.

Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği (EKOBİD) ve ilgili kurumların iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, Çobanlı Halk İskelesi'nden başladı. Marşlar eşliğinde gerçekleştirilen turda bisikletliler, Türk bayraklarıyla süsledikleri bisikletleriyle Körfez Marina'ya kadar gidip dönüş rotasını tamamladı.

Atakum sahilinde renkli görüntülere sahne olan etkinlikte bisikletli grup, güzergah boyunca vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. Etkinlikle Cumhuriyet bilincinin gelecek nesillere aktarılması, bisiklet kullanımının teşvik edilmesi ve çevre dostu ulaşım konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Etkinlikte, Cumhuriyet'in kazanımlarının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekilirken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Cumhuriyet'in kuruluşunda emeği geçenler saygı ve minnetle anıldı.