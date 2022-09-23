Samsun'da boynuna ip bağlayan özel güvenlik görevlisi köprüden atladı

Samsun'da özel güvenlik görevlisi 47 yaşındaki İ.Ş., boynuna bağladığı ipi köprünün korkuluk demirlerine bağlayıp kendini aşağı bıraktı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şahsın üzerinden herhangi bir not çıkmadı.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Köprüde bir kişinin asılı olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından asılı olduğu yerden indirilen İ.Ş., ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Buradaki ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen şahıs, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.