Samsun'da boynuna ip bağlayan özel güvenlik görevlisi köprüden atladı - Son Dakika
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Samsun'da boynuna ip bağlayan özel güvenlik görevlisi köprüden atladı

23.09.2022 15:16

Samsun'un İlkadım ilçesinde, yanında getirdiği iple kendini köprüye asan şahıs yaşamını yitirdi. İntihar anı saniye saniye kameraya kaydedilirken görüntülerde vatandaşların şahsı yukarı çekmeye çalıştığı anlar yer aldı.

Samsun'da özel güvenlik görevlisi 47 yaşındaki İ.Ş., boynuna bağladığı ipi köprünün korkuluk demirlerine bağlayıp kendini aşağı bıraktı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şahsın üzerinden herhangi bir not çıkmadı.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Köprüde bir kişinin asılı olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından asılı olduğu yerden indirilen İ.Ş., ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Buradaki ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen şahıs, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun'da boynuna ip bağlayan özel güvenlik görevlisi köprüden atladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da boynuna ip bağlayan özel güvenlik görevlisi köprüden atladı - Son Dakika
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