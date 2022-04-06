Samsun'da Kızılay'a yeni başkan ve hizmet binası - Son Dakika

Türk Kızılay Samsun Şubesi yeni başkan ve yeni binası ile hizmete başladı.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın katıldığı Türk Kızılay Samsun Şube Başkanlığı'nın yeni hizmet binası açılış programı yoğun bir katılım ile Kale Mahallesi Hatun Sokak üzerindeki Fatih Temiz İş Merkezi'nde gerçekleştirildi. Açılışta görevi eski başkan Dr. Ahmet Ali Bulut görevi yeni devralan Ecz. Ahmet Muştu'ya başarılar diledi. Yeni hizmet binasının açılışı Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır'ın duaları ile hizmete başladı.

Devraldıkları başkanlık görevinde başarı çıtasını daha da yükseğe taşımak için çaba sarf edeceklerinin altını çizen Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Ecz. Ahmet Muştu, "Bu sancağı ve görevi bizden önce yükseltilmiş olduğu yerden daha da yükseğe çıkartmak için mücadele edeceğiz. Kızılay'ın birçok etkinliği var. Biz şu anda daha çok sosyal yardımlaşma vakfı üzerinde bir yükümlülük ve sorumluk sahibiyiz. Ayrıca kök hücre birimi gibi birçok birimimiz var. Afet ve diğer doğa olaylarıyla ilgili de birimimiz var. Bizi yalnız bırakmayın. Biz sadece ismen varız ama şeklen hep beraberiz. Destekleriniz, paylaşımlarınız ve katkılarınız olmasa bizlerin tek başımıza bir fonksiyonumuz olmaz. Türk Kızılay, sizlerin üzerinden büyümüş, Türk Milletini temsil eden bir kuruluştur. Azami gayreti göstereceğiz ama herkesin desteğine ihtiyacımız var" dedi.

Vali Dağlı, "Türk Kızılay yurt dışında en gurur duyduğumuz kuruluşumuz"

Kızılay'ın sadece Türkiye'de değil dünyadaki tüm ülkelerde insanlığa hizmet ettiğini ifade eden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Kızılay'ın yeni yerinin açılışına gösterilen ilgi herkesin Türk Kızılay'a verdiği desteği gösteriyor. Türk Kızılay bizim medarı iftarımız. Yanı başımızda bir savaş ortamı oldu. İlk gördüğümüz Romanya sınırından dışarı çıkan bizim Türk Kızılay oldu. Türk Kızılay, tüm ülkelerde din, dil ve ırk gözetmeksizin insanlığa hizmet veriyor. Kızılay'ın son 15-20 yılda hareket kabiliyeti ve etki alanı oldukça arttı. Bangladeş, Afrika Kıtası, Irak, Sureyi ve dünyanın her yerinde kırmızı hilalimizi dalgalandıran bir Türk Kızılay var. Türk Kızılay bu manada yurt dışında en gurur duyduğumuz kuruluşumuz" diye konuştu.

Yeni yönetime de başarılar dileyen Vali Dağlı, "Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı olan Ahmet Muştu'yu tebrik ediyorum. Ahmet Ali Bulut ara dönemde çok güzel hizmette bulundu. Kızılay Samsun Şube Başkanı Habib Demirel'i Kovid-19'dan kaybettikten sonra kendisi çok güzel hizmetlerde bulundu. Bu bir nöbet değişimi. Yeni hizmet binasının da eski binaya göre daha merkezi bir yerde olması da iyi oldu. Bizler tüm yöneticiler olarak bundan sonra da Türk Kızılay için ne gerekiliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Görevi yeni devralan Ahmet Muştu ve yönetimine de başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Yönetim kurulu

Türk Kızılay Samsun Şube Başkanlığı Yönetim Kurulu Ali Comart, Hasan Duran, Özgür Ok, Melike Kaleli, Erkan Karabağır, Murat Yurt, Abdurrahman Demir, Selim Eren, Onur Çoban, İlhan Aytaş, Üzeyir Bahadır, Uğur Etli, Mustafa Öztürk, Şuayip Petek, Kadir Ekiz, Songül Kıyak, Murat Aras, Safa Nihat Yıldız, Yusuf Duysak, Talip Zorlu ve Andan Aygül isimlerinden oluştu.

Programa ayrıca Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Eren, Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal'ın yanı sıra il idarecileri ve STK temsilcileri de yoğun katılım gösterdi. - SAMSUN