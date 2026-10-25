Samsun'da KPSS öncesi kimliğini unutan adaylara polis ekipleri destek verdi - Son Dakika
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Samsun'da KPSS öncesi kimliğini unutan adaylara polis ekipleri destek verdi

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Samsun\'da KPSS öncesi kimliğini unutan adaylara polis ekipleri destek verdi
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Samsun\'da KPSS öncesi kimliğini unutan adaylara polis ekipleri destek verdi
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Samsun'da 25 Ekim 2026'da yapılan KPSS Ortaöğretim sınavı öncesinde kimliğini unutan adaylara polis ekipleri yardım etti. Ekipler, kimliklerine ulaşmalarına yardımcı olduğu adaylardan sınava geç kalma riski yaşayanları sınav merkezlerine ulaştırdı.

Samsun'da KPSS Ortaöğretim sınavına yetişmekte zorlanan ve kimliğini unutan adayların yardımına polis ekipleri yetişti.

25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS Ortaöğretim) öncesinde, kimliklerini yanlarına almadıklarını fark eden adayların belgelerine ulaşmalarına yardımcı olan Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sınava geç kalma riski yaşayan adayları da sınav merkezlerine ulaştırdı.

Sınav telaşı yaşayan adayların mağduriyet yaşamaması için harekete geçen polis ekipleri, adayların bu önemli günlerinde yanlarında oldu.

Kaynak: İHA
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