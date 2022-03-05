Sanatçı dostları Akrep Nalan'ı yalnız bıraktı - Son Dakika

Muğla'da yaşamını yitiren ünlü sanatçı Akrep Nalan uzun yıllar yaşadığı Bodrum ilçesinde toprağa verildi. Törene sanat dünyasından katılımının az olduğu görüldü.

Bodrum'un Eskiçeşme Mahallesi'nde yaşayan ve Akrep Nalan ismiyle tanınan ünlü sanatçı 67 yaşındaki Füsun Nalan Açın, evinde yaşamını yitirmişti. Solunum sıkıntısı nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edilen ünlü sanatçı için Bodrum merkezdeki Adliye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazının ardından düzenlenen cenaze törenine; ailesi, yakınları ve sanatçı dostlarının yanı sıra Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, eski bakanlardan İmren Aykut ile sevenleri katıldı. Törene sanatçı dostlarından az katılımın olması ise dikkati çekti.

Törende bir konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, "Nalan ablamız Bodrum'a çok büyük bir sevgiyle bağlıydı. Bugün onu çok büyük bir sevgiyle uğurlayacağız ve burada bütünleşecek. O büyük bir sanatçıydı. Sanatçı kişiliğinin yanında çok güzel bir insandı, çok güzel yürekli bir insandı." dedi.

Sanatçı Bora Gencer ise Akrep Nalan'ı 90'lı yıllardan bu yana tanıdığını ifade ederek, "Akrep Nalan'ın benim hayatımdaki yeri çok özel. Allah gani gani rahmet eylesin. Akrep Nalan'ın benim hayatımda şöyle özel bir yeri var. Bir otelde çalışırken, onun çıktığı bir mekan vardı, her sahneye çıktığında beni de sahneye alırdı." diye konuştu.

Eski Devlet Bakanı İmren Aykut, "Beni kırmızı arabasıyla dolaştıracağım, derdi. Onun kaybını çok kabul edemedim çok şaşırdım. Bugün onu buradan uğurlamak bana çok acı veriyor" dedi.

Kılınan cenaze namazının ardından cenaze zabıta ve cenaze hizmetleri görevlilerince camiden alınarak cenaze nakil aracına konuldu. Tabut araca konulduğu sırada sevenleri karanfiller attı, belediye hoparlörlerinden sanatçının Bodrum'la özdeşleşen şarkısı "Halikarnas" çalındı. Torba Mezarlığı'na götürülen Akrep Nalan'ın cenazesi dualarla toprağa verildi. - MUĞLA