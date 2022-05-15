Sancaktepe'de ikinci kez aracı kundaklanan şahıs konuştu: "Can güvenliğimiz yok" - Son Dakika

Sancaktepe'de ikinci kez otomobili kundaklanan şahıs, "1 sene önce de aynı olay olmuştu, 4 sene ceza almıştı. Tedirgin oluyoruz, can güvenliğimiz yok. Evin önüne kadar gelip aracı bu halde getiren bir insan gelir evi de ateşe verir" dedi.

Olay, Sancaktepe Akpınar Mahallesinde geçtiğimiz gün gece saatlerinde meydana geldi. Park halindeki aracın yanına gelen bir şahıs, çevreyi kontrol ettikten sonra yakıt dökerek otomobili ateşe verdi. Araç alevlere teslim olurken şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, otomobilin kundaklandığını tespit ederek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli K.B. aynı gün düzenlenen operasyonla Ümraniye'de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden K.B., aracı kundaklanan T.B. ile aralarında eski bir alacak verecek meselesi yüzünden uzun süredir husumet bulunduğunu ve bu sebeple olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin serbest kaldığı öğrenildi.

"1 sene önce de arabamı kundaklamıştı"

Aracı kundaklanan Tarık Buzat, "Gece saat 02.00 sıralarında gürültüye uyandım. Aşağı indiğimde aracım yanıyordu. Kendim suyla söndürdüm, mahalleli de yardım etti. Olay yeri inceleme ekipleri geldi. Bu şahıs 1 sene önce aynı olayı tekrar yapmıştı ve 4 sene ceza almıştı. Ben hakime, 'İkinci arabamı yakmamasının garantisini kim verebilir bana?' diye sordum. Onun babası benim biraderim olur, biz sineye çektik" dedi.

"Tedirginiz, can güvenliğimiz yok"

İkinci kez arabasının kundaklandığını anlatan Buzat, "Tedirgin oluyoruz, can güvenliğimiz yok. Ne yapayım şimdi, ben de gidip onun arabasını mı yakayım? Evin önüne kadar gelip aracı bu halde getiren bir insan gelir evi de ateşe verir. Araba tam evin önündeydi, müdahale etmesek ev tutuşacaktı. Benim can güvenliğim yok" diye konuştu. - İSTANBUL